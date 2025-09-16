Hrvatski doktori pjevaju pacijentima! Suze i sreća u jednom: 'Mislila sam da sanjam!'

Uz glazbu je sve lakše. Iz SAD-a dolazi priča o pacijentici Melissi koja boluje od raka dojke. Ona nam govori kako je saznala za liječnicu koja svira i pjeva.

"Malo sam istraživala i pronašla sam članak o doktorici Lauri Esserman. Napisala sam joj dirljivi e-mail. Pomislila sam, pa ona je kirurginja rock zvijezda! Neće mi nikad odgovoriti. Ali iduću noć, zazvonio mi je mobitel oko 21 sat i to je bila ona", zaključuje Parker.

Njezina doktorica, uz to što liječi, svira klavir i pjeva. Prilagodila je i riječi pjesme pacijentima.

Iz New Yorka pak dolaze snimke doktora Elvisa koji je ortoped i pjevač. On za sebe kaže da ima dva dara. Jedan je da liječi tijelo, a drugi dušu.

I u hrvatskim bolnicama pjesma.

Pacijentica iz Petrinje Slavica Radošević koju smo sreli na hodniku kaže: "Mislila sam sanjam li ili što se događa. Još sam se približila i toliko me je ganulo ta pjesma. Nigdje se to ne čuje."

Klavir kao pet minuta odmora za doktora

Doktor Mislav Puljević svira od osnovne škole, on je kardiolog u KBC-u Zagreb. Govori nam: "Skroz sam u glazbi jer je to i meni tih pet minuta odmora. Nažalost nema puno vremena za svirati. Bilo bi ljepše da možemo češće, vidi se da se skupi puno pacijenata. Svi se raznježe. Osjećaju se bolje."

Bolje je bilo i Dijani Barban pacijentici iz Solina koja im se pridružila nakon operacije.

"Samo mi se pjevalo. To mi baš puno znači", rekla nam je.

I medicinska sestra Božana Rakušić pjeva. Kaže da pacijenti nekad imaju i želje: od Olivera do tamburaša.

Ona je medicinska sestra na Zavodu za hematologiju KBC-a Zagreb i kaže: "Mislim da se moj svakodnevni boravak na hematologiji fokusira na pjevanje i jako često pjevam svojim pacijentima."

U KBC-u Zagreb se pjesma pod prozorima pacijenata čuje već deset godina, a sada ori i hodnicima.

Pomoćnica ravnatelja za sestrinstvo i glavna sestra KBC-a Zagreb Ana Ljubas kaže: "Poslijepodne ljudi dolaze na zračenja, pa izlaze iz ovih naših podruma i zapravo je jedna žena rekla: 'Bila sam toliko tužna dok sam na zračenju, samo pomišljam o svojoj bolesti i odjednom me glazba zove tu.' Sve su to poticaji da nastavimo."

Pjesma za zahvalu

I dok su sestre i liječnici pjevali za pacijente, jedan je pacijent za KB Dubravu napisao i uglazbio pjesmu. Tijekom dugotrajnog liječenja svoja je iskustva i osjećaje pretočio u stihove koje je uglazbio i posvetio onima koji se svakodnevno brinu za njega i ostale bolesnike.

Ivan Durlen internist-nefrolog u Kliničkoj bolnici Dubrava kaže: „Ovo je prvi puta na ovaj način, znači znali smo dobivati razne pohvale. Uvijek bi to bilo pisano ili usmeno ili nam pošalju mailom komentar. Ovo je prvi put da nam je došla prava pravcata pjesma. „

Svirali pacijenti liječnicima ili liječnici i sestre pacijentima - jedni i drugi kažu: pjesma je i više nego poželjna.