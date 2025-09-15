Crveni tepih pun iznenađenja: Ova glumica bila je upečatljivija i od Sydney Sweeney

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

DODJELA EMMYJA /

Spekatkl u Los Angelesu. Održana je 77. dodjela Emmyja, priznanja za najbolja ostvarenja u svijetu televizije.

Večer je bila puna iznenađenja na pozornici, ali i na crvenom tepihu.

Iako su prestižne nagrade u fokusu, pažnju su plijenile i ovogodišnje modne kombinacije na crvenom tepihu. Selena Gomez zablistala je u Louis Vuittonovoj crvenoj haljini, a istu boju nosila je i Sidney Sweeney, ali dizajnera Oscara de la Rente. Najupečatljivija je bila Jenna Ortega.

U prilogu pogledajte dobitnike