Crveni tepih pun iznenađenja: Ova glumica bila je upečatljivija i od Sydney Sweeney

Janica Kostelić iskreno: 'Ni olimpijska medalja nije toliko iscrpljujuća kao roditeljstvo'
Spekatkl u Los Angelesu. Održana je 77. dodjela Emmyja, priznanja za najbolja ostvarenja u svijetu televizije.
Večer je bila puna iznenađenja na pozornici, ali i na crvenom tepihu.
Iako su prestižne nagrade u fokusu, pažnju su plijenile i ovogodišnje modne kombinacije na crvenom tepihu. Selena Gomez zablistala je u Louis Vuittonovoj crvenoj haljini, a istu boju nosila je i Sidney Sweeney, ali dizajnera Oscara de la Rente. Najupečatljivija je bila Jenna Ortega.
