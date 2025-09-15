PRIPREMA ZIMNICE /

U Slavoniji je počela sezona pripreme zimnice, a u njoj posebno mjesto zauzima kralj okusa ajvar. Cijene temeljnih sastojaka, paprike i patlidžana, nisu se znatno mijenjale od prošlogodišnjih i kreću se od jednog i pol do dva eura po kilogramu. Teglica ajvara u trgovini stoji od tri do sedam eura, pa se domaća proizvodnja isplati onima koji znaju i vole pripremati ajvar po svom ukusu. A što je najvažnije za dobar ajvar? Od sastojaka do pripreme, tajne dobrog ajvara doznali smo od majstorice zimnice Ljubicom Bošnjak