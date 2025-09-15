ZDS i koncert Thompsona? Jandroković: 'Ne, neću, jer bi onda krenula nova priča oko toga'

A HOĆE LI NA PANTOVČAK? /

Nije ih u klupama bilo dva mjeseca, a kad su se vratili otišli su u povijest. I to doslovno, jer na Aktualnom prijepodnevu u Saboru u ponedjeljak su dominirale teme o ustašama i partizanima te o '45.-oj. Gost RTL Danas je bio predsjednik Sabora Gordan Jandroković koji je komentirao je HDZ-ovo koketiranje s desnicom pustio duh ustaštva, ali je odgovorio i na pitanje je li pjevao sporni stih u Čavoglavama. Više pogledajte u videu