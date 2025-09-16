Nevjerojatan nemar u zadarskoj bolnici: Otpustili jednogodišnje dijete kući s igračkom u grlu!

Nevjerojatan slučaj u zadarskoj bolnici nakon što je jednogodišnje dijete progutalo igračku koje je dijelom majka uspjela izvaditi kod kuće. No zbog iskašljavanja krvi, pozvana je hitna pomoć koja ih je odvela u zadarsku bolnicu.

Majka je s djetetom u dva navrata bila po dva dana u bolnici koja ih je otpustila iako je, prema tvrdnjama roditelja, stanje djeteta bilo loše. Da je u djetetovu grlu ostao još komad igračke - veličine tri puta tri centimetra, otkriveno je tek u zagrebačkoj bolnici Sestre milosrdnice.

'Takav šlamperaj...'

"Naše dijete je šest dana zahvaljujući nemaru i nebrizi u zadarskoj bolnici živjelo s ovim u grlu. Takav nemar, takva neodgovornost, takav šlamperaj koji se izveo u zadarskoj bolnici je nama ko roditeljima neshvatljiv", rekao je otac Krešimir Knez.

U Ministarstvu zdravstva kažu kako s ovim slučajem nisu bili upoznati do našeg upita, a što kažu u zadarskoj bolnici, kao i u Vinogradskoj u Zagrebu - pogledajte u RTL-u Danas u 19 sati.