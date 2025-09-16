Prema novom kalendaru cijepljenja, od ove školske godine uvode se dva dodatna docjepljivanja protiv difterije, tetanusa i hripavca za djecu školske dobi. Ta promjena uvodi se ponajprije zbog nedavne epidemije hripavca, navode u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo. Pokazalo se kako imunost stečena cijepljenjem protiv hripavca s vremenom slabi te su potrebna docjepljivanja u školskoj dobi.

"Te promjene kreću sad od početka školske godine. Djeca se cijepe u četvrtom razredu osnovne škole te ponovno docjepljuju u osmom razredu", objašnjava epidemiologinja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Vesna Višekruna Vučina.

Dodaje da se kalendar prilagođava ovisno o epidemiološkoj situacija pa ako neke bolesti, primjerice, više nema kao što se bilo s velikim boginjama, protiv nje se prestaje cijepiti.

"Ovdje se pokazala naša epidemiološka situacija takva da nam je populacija određene dobi nedovoljno zaštićena protiv hripavca i zbog toga su uvedene određene promjene. Vjerujem da većina roditelja to prihvaća kao uobičajenu stvar kao i sve druge preventivne mjere", dodaje Višekruna Vučina.

O opasnostima hripavca reporterka RTL-a Danas Tea Mihanović razgovarala je s liječnikom obiteljske medicine Andrejem Čušem.

Primjećujete li vi povratak hripavca u vašoj ordinaciji?

Konkretno u svojoj ordinaciji ne, ali povezani smo jedni s drugima i razmjenjujemo iskustva pa znam da kolegice i kolege već registriraju povećan broj hripavca, odnosno općenito bolesti koje prije nisu bile tako česte, a sada su se re-aktivirale. Odgovor je ovdje ne, ali primijećujemo porast i pozitivan trend pojavnosti te bolesti.

Zašto je hripavac opasan?

Hripavac je akutna respiratorna bolest izazvana bakterijom. Izuzetno je neugodna, a jedan od glavnih simptoma je intenzivan kašalj koji podsjeća na lavež pasa, posebno kod male djece kad je i najopasnija. Taj kašalj ponekad priječi normalnu funkciju disanja što kod male djece može izazvati i smrt. Ta bolest je opasna i neugodna i trebamo se boriti protiv nje.

Što biste poručili roditeljima koji možda neće pozitivno reagirati na docjepljivanje?

Da poslušaju struku. Ako želite dobro svome djetetu, cijepite ga. Nemojmo zaboraviti da je cjepivo jedno od vrhunskih dostignuća suvremene medicine. Ako si taj alat izbijemo iz ruke, poslije ćemo imati dosta problema suzbijajući bolesti koje su zarazne, vrlo opasne i koje se ne mogu zaustaviti na jednom oboljelom jer su prijelazne. U sredinama gdje se djeca nalaze, kao što su škola ili vrtić, jedan oboljeli će sasvim sigurno zaraziti barem šest ili više druge djece. Ako su necijepljeni i ti drugi, bolest se širi i onda imamo ozbiljne probleme.