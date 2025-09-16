Vinkovci dobili najveće igralište u Hrvatskoj: Tobogani, zip-line i adrenalinska zabava za klince

NEMA ČEGA NEMA /

U Vinkovcima je izgrađeno najveće dječje igralište u Hrvatskoj s tornjevima i toboganima, penjalicama i ljuljačkama, labirintima i zip-lineom. Park Papuk prostire se na 12 hektara, a ima i sportsko-rekreacijsku zonu sa sportskim terenima, stazama za trčanje i rolanje te zelenu oazu s drvećem, sjenicama, klupama i ležaljkama za odmor. U rekreacijski centar za sve generacije Vinkovčana uloženo je 2 milijuna i 300 tisuća eura. Sve detalje o najvećem igralištu u Hrvatskoj, otkriva Bojan Uranjek sa svojom gošćom Danijelom Slipčević, direktoricom Vinkovačke razvojne agencije