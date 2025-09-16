NEMA ČEGA NEMA /

Vinkovci dobili najveće igralište u Hrvatskoj: Tobogani, zip-line i adrenalinska zabava za klince

U Vinkovcima je izgrađeno najveće dječje igralište u Hrvatskoj s tornjevima i toboganima, penjalicama i ljuljačkama, labirintima i zip-lineom. Park Papuk prostire se na 12 hektara, a ima i sportsko-rekreacijsku zonu sa sportskim terenima, stazama za trčanje i rolanje te zelenu oazu s drvećem, sjenicama, klupama i ležaljkama za odmor. U rekreacijski centar za sve generacije Vinkovčana uloženo je 2 milijuna i 300 tisuća eura. Sve detalje o najvećem igralištu u Hrvatskoj, otkriva Bojan Uranjek sa svojom gošćom Danijelom Slipčević, direktoricom Vinkovačke razvojne agencije

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
16.9.2025.
17:36
RTL Danas
VinkovciIgralište Za DjecuNajveće Igralište
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx