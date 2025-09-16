Liječnici i medicinske sestre pjevaju za svoje pacijente: 'Traže od Olivera do tamburica!'

OVO LIJEČI DUŠU /

Uz glazbu je sve lakše. Iz SAD-a dolazi priča o pacijentici Melissi koja boluje od raka dojke. Ona nam govori kako je saznala za liječnicu koja svira i pjeva. "Malo sam istraživala i pronašla sam članak o doktorici Lauri Esserman. Napisala sam joj dirljivi e-mail. Pomislila sam, pa ona je kirurginja rock zvijezda! Neće mi nikad odgovoriti. Ali iduću noć, zazvonio mi je mobitel oko 21 sat i to je bila ona", zaključuje Parker. Njezina doktorica, uz to što liječi, svira klavir i pjeva. Prilagodila je i riječi pjesme pacijentima.

Iz New Yorka pak dolaze snimke doktora Elvisa koji je ortoped i pjevač. On za sebe kaže da ima dva dara. Jedan je da liječi tijelo, a drugi dušu. I u hrvatskim bolnicama pjesma. Pacijentica iz Petrinje Slavica Radošević koju smo sreli na hodniku kaže: "Mislila sam sanjam li ili što se događa. Još sam se približila i toliko me je ganulo ta pjesma. Nigdje se to ne čuje."Više pogledajte u prilogu Leone Šiljeg