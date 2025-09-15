Bez slikanja – nema ulaska! Nova pravila na hrvatskoj granici, čeka li nas kaos?

UZIMAT ĆE SE I OTISCI /

Ulazili u našu zemlju cestom, prugom, zrakom, morem ili vodom – za sve građane trećih zemalja vrijediti će isto pravilo: bez slikanja nema ulaska ni izlaska. Riječ je o uredbi Entry/Exit uspostavljenoj na razini Europske unije, a podrazumijeva biometrijsku provjeru građana trećih zemalja i to svaki put kada ulaze u neku od zemalja članica EU-a. Detalje novosti na granicama pogledajte u prilogu Ružice Đukić