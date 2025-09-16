ŽIVOT NA VAGI /

12 tisuća loptica, sat vremena i samo jedna pobjeda donosi nagradu: Tko će osvojiti?

Kišni dani donose nove izazove. Motivirajući ekipu, Zvone je poručio da nema mjesta za kukanje. Josipa je primijetila da ih čeka zanimljiv zadatak s lopticama i koševima, dok je trenerica Mirna zaključila da su natjecatelji svjesni da će neki završiti u bazenu. 

Pred ekipom je zanimljiv zadatak. Tko osvoji najviše loptica dobiva posebnu nagradu - Teretanu i trenera do kraja ciklusa! Kako će proći gubitnici pogledajte od 21.15 sati u novim epizodama "Života na vagi". Show možete pratiti već sada i na platformi Voyo

 

16.9.2025.
15:42
Hot.hr
život Na VagiRtlShow
