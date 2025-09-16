Dinini sastojci neće se svidjelit izbirljivoj Dorotei: 'Nikada ne bih probala kozice'

Nakon Anine večere kojom je probila led novog tjedna 'Večere za 5' i osvojila maksimalnih četrdeset bodova, danas je red da nogometašice ugosti 32-godišnja Dina-Khaled Barghathi, koja za svoju večeru najavljuje da će biti zdrava, zanimljiva i taman za sportašice!

Ova voditeljica ugostiteljskog objekta opisuje se kao vesela, pozitivna i komunikativna osoba. Dina je svojedobno igrala nogomet, potom je i trenirala djevojčice, a i dalje radi kao sutkinja. U svoje slobodno vrijeme, uz nogomet, rado vozi bicikl, druži se s ekipom i kuha.

„Kao osoba sam vrlo zabavna i komunikativna, ali dio dana treba mi samo za sebe i to ljudi često ne razumiju“, kaže za sebe Dina, a za svoje kulinarske sposobnosti dodaje: „U kuhinji se jako dobro snalazim, ali kad me nitko ne gleda.“

Dina će večeru pripremiti s mangom, avokadom, kozicama, lećom, junećom ružom, agavinim sirupom i batatom.

„Nikako i radi nikoga ne bih probala kozice, znači nema šanse“, komentirat će Dorotea popis namirnica, Ana priznati: „Nisam se nikad susrela s avokadom“, a Antea dodati kako ne zna što je juneća ruže.

