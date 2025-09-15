Nena iz 'Života na vagi' o prehrani: 'Prije se ne bih mogla zaustaviti na jednom tanjuru'

Nena (27) iz 'Života na vagi' ne odustaje od borbe – ni protiv kilograma ni protiv rana iz prošlosti. U showu daje sve od sebe kako bi promijenila životne navike i postigla zdraviji način života, no iza njezine borbe s kilogramima krije se i teška emotivna priča.

Tijekom jednog od treninga, otvorila se treneru Edi i priznala kako ju je otac napustio još dok je bila dijete, a ta rana ostavila je dubok trag. Problemi s viškom kilograma počeli su nakon trudnoće, ali danas, kako kaže, snagu i motivaciju crpi iz svojih triju kćeri, koje su joj najveća podrška.

Nena nam je otkrila kako su izgledali njezini obroci prije ulaska u show, tko joj je danas najveća motivacija u procesu mršavljenja te kako je odlazak oca utjecao na njezin život.

Rekli ste da je vaš problem s viškom kilograma počeo u trudnoći. Kako ste se nosili s tom promjenom? Kakve savjete ste dobivali od bližnjih?

Nisam se osjećala ugodno u svojoj koži, u mojim očima - sve je na meni izgledalo jako ružno pa sam samim tim smatrala da i drugima izgleda tako. Moji su mi bližnji često govorili da ja mogu sve i da ne odustanem od pokušaja da se vratim na staro.

Foto: Rtl

Što je najviše jeli i u kojim količinama? Koji vam je bio najveći porok u prehrani?

Dosta često sam jela brzu hranu. Svaki moj kuhani obrok bio je jako začinjen i ne bih se mogla zaustaviti na jednom tanjuru nego bih ih pojela nekoliko.

Kako je izgledao jedan vaš obrok?

Svaki doručak sam preskočila, a kada bi došlo vrijeme ručka, pojela bih ono što sam taj dan pripremila, ali bih iza toga namazala nekoliko feta kruha s čokoladnim namazom i još na kraju pojela pečeni kikiriki.

Vaš cilj je vratiti se na staru kilažu od 60 kilograma. Kako vam ide na treninzima? Što vam je najteže raditi?

Moj je najveći cilj vratiti se na svoju staru kilažu od 60 kilograma. Na treninzima smatram da mi ide odlično, svaki zadatak odradim najbolje što mogu i ne želim ni za što reći da mi je teško jer sam sigurna da svojim trudom i radom malo po malo mogu doći do svega što želim.

Foto: Rtl

Jeste li se navikli na drugačiji režim prehrane? Koje promjene su vam najteže pale?

Navikla sam se na novi režim prehrane i jako sam ugodno iznenađena. Nemam nekih promjena koje su mi najteže pale jer i za ono što mi se ne sviđa dobijem adekvatnu zamjenu.

Tko vam je najveća podrška tijekom ovog procesa?

Tijekom ovog procesa moja mi je obitelj najveća podrška.

Jeste li zadovoljni svojim napretkom i što vas motivira da nastavite?

Jako sam zadovoljna svojim napretkom iako imam još dosta posla da bih došla do svog cilja, ali najviše me motivira moj novi odraz u ogledalu i osjećaj zadovoljstva koji se budi u meni nakon jako dugog perioda.

Foto: Rtl

Pred kamerama ste podijelili priču o ocu koji vas je napustio. Razgovarali ste s njim, no niste se pomirili. Možete li nam reći kako vas je to iskustvo utjecalo i je li na neki način povezano s nakupljanjem kilograma?

Osjećala sam se kao da ništa nisam propustila i da je tako jednostavno moralo biti, ali ne smatram da je to znatno utjecalo na moje nakupljanje kilograma.

U showu ste razdvojeni od svoje obitelji. Tko vam najviše nedostaje?

Najviše mi nedostaju suprug i moje tri kćeri.

