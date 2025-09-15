Bakljada iznenađenja, sjajni rezultati pa šok za kraj: Tko večeras napušta 'Život na vagi'?

U 'Životu na vagi', večeras od 21.15 sati na RTL-u, na rasporedu je novo eliminacijsko vaganje, a kući će otići najlošije rangirani natjecateljica ili natjecatelj iz slabijeg tima.

Crveni tim ima tri kilograma prednosti koje nosi s Velikog izazova u kojem su odnijeli pobjedu, no dio natjecatelja skeptičan je hoće li im to biti dovoljno.

Kad stanu pred voditeljicu Antoniju Blaće, kandidati neće skrivati svoje prave osjećaje. Jedni će sjajiti od zadovoljstva i motivacije, drugi se žaliti na ozljede, a treći priznati kako imaju ozbiljnu krizu jer im nedostaju njihovi najmiliji.

Neki će kandidati podbaciti pa će treneri biti iznenađeni brojkama na vagi: „Ovo je baš veliko razočaranje, nije mi bilo ni na kraj pameti da bi rezultat mogao biti ovoliko loš!“

No pojedinci će zablistati i pobjedonosno dignuti ruke u zrak kad vide koliko su kilograma još uspjeli skinuti: „Nisam ovaj rezultat mogao ni sanjati u trećem ciklusu, baš sam sretan!“

Natjecatelji za jednu svoju kolegicu pripremaju posebnu bakljadu iznenađenja, jedna stara fotografija izmamit će emocije, a otkrit će se i tko je „krijumčar“ bučica. A kad na tablici ugledaju ime osobe koja napušta show, baš nikome neće biti svejedno, a mnogi će i zasuziti.

Kome se marljivo treniranje najviše isplatilo, a tko odlazi kući, pokazat će nova epizoda showa 'Život na vagi', večeras od 21.15 sati na RTL-u. Epizoda je dostupna i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.

