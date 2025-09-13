Dominik se suočio s najvećim izazovom do sada pa završio u suzama: 'Ljudski je zaplakati'

U devetoj sezoni showa ''Život na vagi'' koji pratimo na RTL-u i dan ranije na platformi Voyo, nutricionistica Martina Linarić posjetila je kandidate i najavila da će na jelovniku biti znanje i kuhanje, a očekuje ih mali ispit, dok je Ana priznala da očekuje težak izazov.

"Tražimo pobjednike u oba tima, koji onda idu u drugi dvoboj. Drugi dvoboj je kuharski dvoboj. Pobjednik će dobiti nagradu. Nadam se da ćete se dobro skoncentrirati", rekla je Martina.

U prvom dijelu kandidati su pogađali vrste voća, povrća i mesa, što nije bilo lako ni plavima ni crvenima. Pobjednici kviza bili su Josipa iz plavog tima, dok su u crvenom timu Nena i Dominik ušli u pripetavanje, a pobijedio je Dominik, koji je i sam priznao:

"Mislio sam da će Nena pobijediti, mislim da bi imala više šanse u kulinarskom dvoboju".

Foto: RTL

'Ljudski je zaplakati'

U drugom dijelu izazova Josipa i Dominik pripremali su balansirani obrok za trenere, a Dominik je priznao:

"Osjećam se kao David protiv Golijata, mislim da nemam apsolutno nikakve šanse", dok su Mirna i Edo ocijenili da je njegovo jelo bolje. Dominik je tada zaplakao jer nije mogao vjerovati da je pobijedio:

"Nisam mogao vjerovati, ni sanjati da bih u kulinarskom izazovu ja mogao pobijediti", rekao je i dodao: "Ljudski je i zaplakati."

Tko će na idućem vaganju napustiti ''Život na vagi'', ne propustite doznati od ponedjeljka od 21.15 sati na RTL-u ili 24 sata ranije na platformi Voyo.

