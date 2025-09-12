'U egzotičnom plesu sam puno bolja nego u egzotičnom voću': Mare veselo ušla u novi izazov

Nutricionistica Martina Linarić posjetila je kandidate i najavila - na jelovniku su znanje i kuhanje. Očekuje ih mali ispit znanja, a Ana je uvjerena da će novi izazov biti kompliciran. "Pobjednik će dobiti nagradu. Nadam se da ćete se dobro skoncentrirati", poručila je kandidatima Martina.

Foto: Rtl

Zvone je poručio da obožava kvizove, no nije siguran u sebe kada je Martinin izazov u pitanju. U natjecanju o vrstama povrća i mesa - bilo je napeto. "U mesu sam na svom terenu, da sam pogriješio, ne bih sam sebi oprostio", otkrio je Zvone.

Foto: Rtl

Egzotično voće prvo je stiglo kao izazov, a mnogima je i to stvorilo probleme. "U egzotičnom plesu sam puno bolja nego u egzotičnom voću", zaključila je Mare kroz smijeh. "Baka će me ubiti kad me vidi", našalio se GALLASANDALLA kad je shvatio da ne prepoznaje omiljeno voće svoje bake Nade. No, teži dio izazova tek će uslijediti kada se Martini pridruže treneri. Koji tim će biti bolji - pogledajte u novoj epizodi 'Života na vagi' od 21.15 sati na RTL-u ili već sad na platformi Voyo.