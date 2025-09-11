Tamara u suzama pred vaganje: 'Prošlo je deset godina, još ne mogu doći sebi'

Pred samo vaganje u devetoj sezoni ''Života na vagi'', Tamara iz Solina doživjela je emotivan trenutak koji nije ostavio nikoga ravnodušnim, ni gledatelje ni kandidate. Na pitanje voditeljice Antonije Blaće o tome je li joj ikada nanesena velika nepravda, Tamara je otvorila srce i nije mogla zadržati suze.

"Kad mi je mama umrla, mislim da se s tim nikad neću pomiriti... Sve je to dio života, ali jaka sam, ja to mogu sve izgurati. Baš kad mi je trebala. Iznenada kad ti netko umre, nisi spreman na to. Prošlo je deset godina, a ja još nekako ne mogu doći sebi. Ne mogu neke stvari prihvatiti."

Foto: RTL

Ovaj emotivni trenutak podsjeća nas na to koliko nas prošlost oblikuje i koliko duboki gubici ostavljaju tragove na našoj svakodnevici.

