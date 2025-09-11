RTL pokreće kampanju 'Promet nije igra': Sigurnost učenika na prvom je mjestu

OPREZ NA CESTAMA /

Dolazak nove školske godine donosi sa sobom i posebne izazove na hrvatskim cestama. Ove jeseni, preko 35 tisuća prvašića diljem zemlje napravit će svoje prve samostalne korake u prometu, krećući prema školama. Ti prvi koraci uvelike utječu na sigurnost najmlađih sudionika u prometu, ali i na odgovornost svih drugih vozača i pješaka.

Kako bi se podsjetila i naglasila važnost sigurnosti djece u prometu, RTL Hrvatska pokreće kampanju pod nazivom "Promet nije igra". Ova inicijativa ima za cilj povećati svijest o sigurnom ponašanju na cestama, potičući vozače na oprez, ali i educirajući djecu, posebice učenike prvih razreda, te njihove roditelje o pravilima i odgovornom ponašanju u prometu.