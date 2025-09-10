Zlatko je strastveni dinamovac i veliki romantik: 'On će iznenaditi, žena ga je dobro naučila'

Treći dan ovotjedne ''Večere za 5'' za Željku, Sandru, Nenada i Gorana kuhat će Zlatko Nikolić u Gunji, u kojoj je rođen i odrastao. Večerašnji domaćin po struci je povjesničar, ali trenutačno radi u drvnoj industriji, a u slobodno vrijeme bavi se fotografiranjem i snimanjem fešti i vjenčanja. Zlatko se prije gotovo četiri godine vjenčao s Dunjom i ne skriva koliko uživa sa suprugom:

''Jako je lijepo u braku. Supruga me pokušava pratiti u svim mojim mladenačkim, ludim idejama, dosta smo aktivni, volimo putovati i provoditi slobodno vrijeme u prirodi.''

Foto: Rtl

'Ako smo ovo preživjeli, sve ćemo preživjeti'

Inače, večerašnji domaćin je i strastveni navijač zagrebačkog Dinama, kluba koji prati još od utakmice protiv Partizana 1997. godine. Od onda je počeo skupljati i dresove, a nedugo nakon svadbe upravo je jedan dres omiljenog kluba stavio njega i suprugu pred prvi bračni test.

Foto: Rtl

Naime, Dunja je oprala dres na kojem su bili potpisi svih igrača prve postave.

''To je bio prvi test. Rekao sam joj tad - ako smo ovo preživjeli, sve ćemo preživjeti!“

Foto: Rtl

Foto: Rtl

''Simpatičan, komunikativan i filozof'', reći će za današnjeg domaćina Goran, a Nenad dodati: ''Zlatko će se jako dobro snaći u kuhinji. Mislim da bi nas Zlatko mogao iznenaditi, da ga je žena dobro naučila.''

Domaćin će večeru pripremiti s lisnatim tijestom, svježim sirom, junećim vratom porilukom, kobasicama, narančama i pudingom od vanilije. Goran ne skriva da se najviše raduje junećem vratu, a Nenad i Željka kobasicama.

„Poiluk - ne, nikako, ne sviđa mi se kao namirnica i ne koristim ga“, iskrena će biti Sandra, a Goran zaključiti: „Mislim da ću se najesti, ima puno zanimljivih stvari koje bi mogle biti baš bombastične.“

Foto: Rtl

Ne propustite novu epizodu ''Večere za 5'' večeras na RTL-u od 18 sati! Epizoda je dostupna na platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji.