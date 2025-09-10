Najmlađa kandidatkinja 'Života na vagi' se slomila, trenerica ju tješi: 'Dosta je potonula'

Tijekom treninga, Ema je, iscrpljena i na rubu suza, priznala trenerici Mirni koliko joj je teško nositi se s pritiskom.

"Ne mogu više psihički, ubija me ovo treniranje. Mislim da sam loša", rekla je Ema.

Trenerica Mirna odmah je prepoznala da se Ema nalazi pred psihičkim pucanjem.

"Ema je dosta potonula. Ona je netko tko ne funkcionira najbolje pod pritiskom, ali pozitivna motivacija jako dobro utječe na njezin performans", poručila je.

Trenerica želi pomoći Emi da uspije u svojoj transformaciji.

"Samokritičnost je pogubna za bilo kakvo ostvarenje", poručila je.

