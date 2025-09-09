Danas u emisiji kuha Nenad: 'Baš me zanima što će nam prirediti domaćin'

Nakon što je jučer Sandra probila led, drugi dan će kuhati Nenad Kračun, koji će u Županji ugostiti Željku, Sandru, Zlatka i Gorana. Nenad, kojeg svi zovu Buco, rodom je iz varaždinskog kraja, ali već dugo živi u Županji, gdje je došao tijekom rata, a zatim se zaljubio i osnovao obitelj. Ovaj umirovljeni branitelj strastveni je ljubitelj folklora i dugogodišnji član KUD-a Kristal-Sladorana Županja.

''U životu mi je najvažnija obitelj, uvijek težim da svi budu sretni sa mnom, da smo svi zdravi i veseli'', ističe ponosni suprug, otac i djed dvije unučice, a za sebe kaže kako je po prirodi veseljak, voli zapjevati i uvijek je spreman pomoći drugima.

Foto: Rtl

''Buco će danas biti dobar domaćin. Mislim da tremu nemam, ekipa je dobra i mislim da ću se pokazati kao dobar domaćin, da će biti dobra i vesela večera'', najavljuje domaćin, a Goran za njega kaže:

''Buco vodi glavnu riječ za stolom. Odgovara mi to da je tu netko tko pokreće sve i mislim da bi to mogao biti baš on čitav tjedan.''

Šaroliki sastojci i neobična kombinacija

Nenad će svoju večeru pripremiti s avokadom, lisnatim tijestom, heljdom, rebarcima, grahom, margarinom i čokoladom za kuhanje. ''Ja znam da ću se najesti večeras, tu su rebarca, to mi je dovoljno, i grah koji volim. A ostalo - šaroliki su sastojci i neobična kombinacija, baš me zanima što će nam domaćin prirediti'', komentirat će sastojke Željka, a Sandra i Goran dodati kako avokado ne mogu baš povezati s nekim jelom za koje misle da bi ga Nenad pripremao.

Foto: Rtl

