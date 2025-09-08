Trenerica Mirna otkrila tko ju je najviše iznenadio: 'Nisam to očekivala od nje'

Prošli tjedan započela je nova sezona popularnog reality showa 'Život na vagi', a već prvi tjedan donio je puno emocija, iznenađenja i natjecateljskog duha. Trenerica plavog tima Mirna podijelila je svoja iskustva i dojmove nakon prvog vaganja.

"Bilo je napeto do samog kraja jer sam saznala da nažalost moji nisu napunili onu vreću do kraja. Tako da sam se pribojavala da bi ovo vaganje zaista moglo biti na strani crvenih. Ja se nekako jako vežem za svoj tim pa sam im željela da svi što duže ostanu u showu i da to bude pobjeda na našoj strani", poručila je.

Jedno od najvećih iznenađenja za Mirnu bila je transformacija natjecateljice Marije, koja je izgubila pet kilograma u prvom tjednu.

"Ivici svaka čast na 8,9 kilograma, ali mene je osobno najviše iznenadio Marijin rezultat. Nisam očekivala od nje s obzirom na njezin angažman tijekom tjedna. Mislim da joj je to dalo vjetar u leđa da malo stisne jer vidim da njoj fali samopouzdanja, malo poticaja, motivacije. I zato mi je zbog nje same bilo najdraže vidjeti tih pet kila na vagi, iako je bilo i boljih rezultata", rekla je.

Mirna smatra da plavi tim ima sve šanse da nastavi u istom tempu.

"Dobili su i kompetitivnu trenericu, neću lagati. Ja sam iz natjecateljskog svijeta. Lijepo je biti kolegijalan i sudjelovati, ali došli smo se ovdje boriti i osvajati izazove, jer o osvojenim izazovima im ovisi ostanak u showu. Ja bih da svi oni što dulje ostanu. Od srca im želim da ostvare što veći rezultat ovdje u 'Životu na vagi'", zaključila je.

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

