Nove epizode 'Večere za 5' otvara domaćica Sandra: 'Bitno mi je da se zabavimo'
Sandra se prijavila u show zbog ljubavi prema kuhanju
Prvi dan prvog tjedna novih epizoda gledateljima omiljene ''Večere za 5'' kuhat će Sandra Landekić, koja će u općini Vrbanja ugostiti umirovljenog branitelja Nenada Kračuna, radnika u drvnoj industriji Zlatka Nikolića, frizera Gorana Levara te njegovateljicu Željku Blaževac.
Sandra se prijavila u show zbog ljubavi prema kuhanju i želji za upoznavanjem novih ljudi. U kuhinji je organizirana i uredna te najčešće priprema jela kojih se zažele njeni ukućani, a u slobodno vrijeme uživa u crtanju, slikanju i izrađivanju raznih figurica od gipsa, a nada se da će joj to uskoro postati i posao.
'Pobjeda mi nije toliko bitna'
Ova supruga i majka dvije djevojčice, Sandre i Mile, sebe opisuje kao zanimljivu i druželjubivu osobu koja voli upoznavati nova ljude, a kako je trenutačno domaćica i dane provodi s malim kćerima uz osmijeh kaže: ''S djecom je svaki dan zanimljivo, jako burno, a opet ima dana kad je sve savršeno tako da su nepredvidive skroz.“
''Pobjeda mi nije toliko bitna, bitno mi je da sudjelujem i da se zabavimo,“ najavljuje Sandra i dodaje: „Od moje večere se može očekivati da će sve proći u redu, da ćemo se lijepo zabaviti i najesti.“
Svoju večeru pripremit će s brokulom, carskim mesom, mrkvom, začinskom paprikom, pistacijama, mascarponeom i mljevenim keksima.
''Brokula - to je nešto što ne znam volim li ili ne jer ju nikad nisam jeo,“ iskreno će reći Zlatko, a Goran komentirati začinsku papriku: ''Ako je preljuta neće proći kod mene jer ne volim toliko ljuto.''
''Ne bih ništa izbacila, sve volim jesti, ja nisam izbirljiva osoba“, zaključit će Željka.
Ne propustite novu epizodu ''Večere za 5'' danas na RTL-u od 18 sati! Epizoda je dostupna na platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji.
POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Crkva se približava mladima: 'Ova dva sveca su uzor, mladi traže nešto dublje u životu'