Ona je izgubila samo 300 grama i prva napustila show: Pogledajte koliko su ostali kandidati smršavili

U novoj epizodi "Života na vagi" Edo je zadovoljno rekao kako je sretan što su svi crveni motivirani i željni promjene, a Mirna dodala da su njezini plavci kompetitivni te da joj je drago što su jako znatiželjni i sve žele znati o ljudskom tijelu, prehrambenim navikama, treninzima...

Plavi tim pobijedio je u velikom izazovu i osvojio vreću koju su mogli napuniti s najviše tri kilograma pijeska i dodati te kilograme protivničkom timu. Tamara je donijela vreću na vagu koja je bila teška samo 0,8 kilograma! „Kolegijalnost nam je na prvome mjestu“, objasnio je Zoran odluku plavaca. Kate otkriva da je iza nje dobar tjedan, da joj je izazov bio jako težak iako se, kako kaže, morala samo provući kroz tunel, što joj je stvaralo paniku. „Ali kad sam vidjela koliko su se oni naradili, ne bih od srama ne prošla kroz njega“, rekla je i dodala da joj je veliko opterećenje što je uteg svom timu. Na prvom vaganju imala je 213,6 kilograma, sada je izgubila 6,3 kilograma, što je 2,9% tjelesne mase.

Foto: Rtl

Antu je pogodilo što mu se vratio išijas, no Mirna ga je ohrabrivala govoreći da i za to postoji rješenje. Jako mu nedostaje sin, koji mu je najveća motivacija i s kojim želi voziti bicikl. Prošli put imao je 164,6 kilograma, a u tjedan dana izgubio je 3,6 kilograma, odnosno, 2,2% tjelesne mase.

Foto: Rtl

Ema je pričala da joj je prvi izazov bio teži psihički nego fizički jer se bojala tako uskog prostora, ali je sretna što je uspjela i više se ne boji. U 'Život na vagi' došla je sa 131,5 kilograma, izgubila je 3,3 kilograma, što je 2,5% tjelesne mase.

Foto: Rtl

Domagoj je pričao o ljubavi prema kuhanju, ali i tome da su se dogovorili kako tu neće stalno isti kuhati, nego su se podijelili u grupe. Prošli put imao je 225 kilograma, a u tjedan dana izgubio je 10,1 kilogram, odnosno, 4,5% tjelesne mase! „Tako se otvara nova sezona, tako se otvara natjecanje i prvo natjecateljsko vaganje!“ rekao je ponosno trener Edo.

Foto: Rtl

Snežana je otkrila da se na treninzima želi izboriti a svojim osjećajima. Na prvom vaganju Sneki je imala 133,4 kilograma, a u tjedan dana izgubila je 4,1 kilogram, odnosno, 3,1% tjelesne mase.

Foto: Rtl

Ana je došla sa 151,8 kilograma, izgubila je 3,1 kilogram, što je 2% tjelesne mase. Edo je rekao da to u prvom ciklusu i nije najbolji rezultat, no zato misli da će u sljedećim danim biti bolje.

Foto: Rtl

Josipi su treninzi teški i mislila je da će njezino tijelo to bolje podnositi, no Mirna je dodala da ju je u vježbanju spriječila ozljeda zadnje lože. Prošli put imala je 153,5 kilograma, izgubila je pet kilograma, odnosno, 3,3% tjelesne mase. Mirna je dodala da se pridržava svih uputa, što se vidi i na vagi.

Foto: Rtl

Kad je Tamara došla pred vagu, dotaknuli su se i tenzija oko dogovora tko kada kuha i sprema, no i napomenula da su se o svemu dogovorili. U show je stigla sa 116,5 kilograma, izgubila je 2,3 kilograma, što je 2% tjelesne mase.

Foto: Rtl

Zvonimir je odlučio već sad skinuti narukvice od jednog kilograma da bi spasio tim, odnosno, Tamaru, koja je sada imala najlošiji rezultat kod plavaca. Prošli put imao je 162,9 kilograma, izgubio je 6,6 kilograma, odnosno 4,1% tjelesne mase. Ivana je unosila previše šećera u organizam i kaže da se sada dobro snalazi sa smanjenom količinom. U show je došla sa 137,7 kilograma, izgubila je 3,5 kilograma, odnosno, 2,5% tjelesne mase.

Foto: Rtl

Dominik je priznao da se postavio kao organizator tijekom prvog izazova jer se ne boji preuzimanja odgovornosti, a njegov tim ga podržava u tome. Na prvom vaganju imao je 169,3 kilograma, izgubio je 7,5 kilograma, što je 4,4% tjelesne mase. Nena je otkrila da se boji da će otići kući jer je najlakša od svih kandidata pa misli da će teže gubiti kilograme od ostalih te dodala da se brzo prilagodila novoj okolini i svemu. Prošli put imala je 103,8 kilograma, izgubila je 2,4% kilograma, odnosno, 2,3% tjelesne mase i bila je zadovoljna.

Foto: Rtl

Zorana nije bilo strah jer kaže da je dao sve od sebe na treninzima i pridržavao se prehrane. U 'Život na vagi' došao je sa 149,3 kilograma, izgubio je pet kilograma, što je 3,3% tjelesne mase. Mirna je rekla za njega da je pravi štreber i da odradi sve što se kaže i uvijek želi znati više. Marija više ne žudi više za janjetinom, ali joj i dalje fali soli i brašna, pizza… Kaže i da mora žvakati hranu jer sve samo proguta te prestati jesti majonezu. „Salo mi smeta nenormalno, ne možeš dignuti noge, bole te listovi, nešto sam i plakala… Ali ne dam se, borim se, grizem…“, otkrila je Mare kako joj je na treninzima. Psihički joj je to teško jer ima samo 25 godina! Prošli put imala je 142,5 kilograma, sedam dana poslije izgubila je pet kilograma, što je 3,5% tjelesne mase. Bila je presretna.

Foto: Rtl

Ivici je teže nego prvi put jer tada nije znao što ga očekuje. Antonija ga je suočila da je tada odustao, no on je rekao da ne može išta ako se njemu dogodi klik u glavi. Na prvom vaganju imao je 184,4 kilograma, izgubio je sjajnih 8,9 kilograma, odnosno, 4,8% tjelesne mase. Ivica je bio oduševljen, a svi su ga pohvalili što je hodao svaki slobodni trenutak. „Nitko nije bio sretniji od mene!“ rekao je. Ivan se šalio kako je u igrici za prokopavanje tunela potrebno nekoliko sekundi, a u izazovu im je trebalo gotovo sat vremena te da ga je malo pogodio poraz. U 'Život na vagi' GallaSandalla došao je sa 162 kilograma, izgubio je 3,1 kilogram, što je 1,9%. I Ivan i Edo su bili razočarani, a Ana se spasila od ispadanja. „Dao sam sve od sebe koliko sam mogao“, rekao je.

Foto: Rtl

Dubravko je rekao da obožava mlađariju u kući, da se druže, no da mu malo više treba da upamti sve vježbe. Na prvom vaganju imao je 162,6 kilograma, u tjedan dana showa izgubio je 3,8 kilograma, odnosno, 2,3% tjelesne mase. Antonija smatra da se angažirala osam od deset jer nije zadovoljna koliko je dala u izazovu, no je rekao da je to ogromna razlika od angažmana prošle sezone. Prošli put imala je 165,6 kilograma, a izgubila je samo 0,3 kilograma, što je 0,2% tjelesne mase. Bila je šokirana.

Foto: Rtl

Kad su se zbrojili rezultati, Domagoj i Ivica bili su najbolji, a u timovima s najlošijim rezultatima bili su Tamara u plavom timu i Antonija u crvenom. Ipak, timovi su napravili dobar rezultat jer je u jednom vaganju izgubili 82,9 kilograma! Crveni tim izgubio je 37,9 kilograma ili 2,7% tjelesne mase dok su plavci izgubili 46 kilograma, odnosno, 3,2% tjelesne mase.

Foto: RTL

Sve je bilo jasno, Antonija prva napušta show! Ona se rasplakala i rekla: „Ne želim se opravdavati, želim ići naprijed, i to je to.“ Ne žali ni za čim jer je dala sto posto, no jako joj je žao što je ispala prvi tjedan. Edi je također bilo žao što je tako ispalo te se nada da će joj sada biti drukčije vani, da će joj ovo biti 'poguranac' jer je mlada. „Imaš još posla pred sobom i završi to do kraja“, rekao je Edo.

Foto: Rtl

„Može se to i vani odraditi“, rekla je Tonka koja je na prvom vaganju osme sezone "Života na vagi" imala je 214,2 kilograma tako da je otad izgubila 48,9 kilograma, što je 22,8% tjelesne mase. „U glavi sam čvršća, upornija, sigurnija, samopouzdanija i doći će to na svoje“, poručila je, a Edo je objasnio crvenima da ne voli gubiti i da želi iz njih izvući maksimum jer ih želi držati na okupu.

Nove epizode "Života na vagi" gledajte od ponedjeljka do petka od 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na platformi Voyo.

POGLEDAJTE VIDEO: Dramatičan trailer za novu sezonu 'Života na vagi': 'To je borba koju mnogi vode tiho'