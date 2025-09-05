Katarina iz 'Života na vagi' otkrila teške detalje iz života: 'Ovo mi je zadnji vlak'

Šalterska djelatnica Katarina (45) iz Splita, majka devetogodišnje Lucije, odlučila je stati na kraj lošim navikama i pridružiti se novoj sezoni popularnog reality showa Život na vagi.

"Prijavila sam se jer sam shvatila da sama ne mogu. Pomoć mi je potrebna, smatram da je ovo moj zadnji vlak, jer imam 45 godina", rekla je Katarina.

Foto: Rtl

Iako je svjesna koliko je važno očuvati tjelesno zdravlje, rad na šalterskom mjestu donio joj je sjedeći način života koji joj nije išao na ruku.

"Cijelo vrijeme sjedim, nema tu šetanja, nema dizanja. Gibanje mi se svelo na nulu", objasnila je.

Ne očekuje ulazak u finale

Njezina kći joj je najveća motivacija da se pokrene i promijeni način života.

"Lucija mi je najveća motivacija, koliko god mi bilo teško odvojiti se od nje. Najgore mi je to što se ne možemo ni čuti ni vidjeti", poručila je.

Foto: Rtl

Iako ima volju za promjenom životnih navika, Katarina ne očekuje da će doći do finala natjecanja.

"Iskreno, ja se ne vidim u finalu. Ne zato što ja to ne bih htjela, nego zato što vidim da ima dosta ambicioznih kandidata koji su u puno boljem stanju nego što sam ja. U 'Životu na vagi' bih htjela promijeniti svoje navike. Jer vani sam bila svjesna svega, ali nisam se mogla iskopati iz toga. Ovdje smatram da ću se uspjeti iskopati", zaključila je.

Nova sezona 'Života na vagi' od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u, a dan ranije na platformi Voyo.

POGLEDAJTE VIDEO: Povratak u školu roditelje košta trećinu plaće: Školski pribor i bilježnice skuplje nego ikad