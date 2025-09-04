Snežana o majci i riječima koje joj je izgovorila: 'Ne mogu joj to oprostiti'

Krenula je deveta sezona ''Života na vagi'' koju pratimo na RTL-u i platformi Voyo, a Snežana (46) iz Zagreba jedna je od kandidatkinja koja se trudi postignuti željeni cilj. "Neću odustati", rekla je Snežana tijekom prvog razgibavanja, a trenerica Mirna Čužić ju je odmah prepoznala:

"To je ta sportska glava koja izvire iz tebe. Vidi se da si bila sportašica."

'Ne mogu joj to oprostiti...'

Nakon toga, Snežana je otkrila da je nekad voljela bacati kuglu i koplje, ali je zbog obiteljske situacije morala sve prekinuti.

"Govorila mi je 'Što ćeš ti tamo, nisi za to sposobna'. I to je samo još jedna doza ljutnje prema mojoj majci. Taj period je izgubljen, ali nikad nije kasno. Najviše me ljuti majka. To su neke stvari koje je ona napravila u mom životu i koje joj ne mogu oprostiti. Imam previše ljutnje u sebi i voljela bih je izbaciti, osloboditi se toga. Smatram da će mi to biti kočnica", rekla je Snežana.

Podsjetimo da se Snežana otvorila i po pitanju ljubavnog odnosa.

"U sretnom sam braku sa suprugom i živimo s njezinim sinom." Ispričala je kako su se upoznale u svibnju 2022., a već u studenom iste godine sklopile su građanski brak na Markovom trgu.

