Rebecca iz 'Farme' sretno zaljubljena: 'Čekam prsten, otvorio se majčinski istinkt'

Kandidati popularnog reality showa "Farma", Rebecca i Mario, otkrili su kako izgleda njihova svakodnevica nakon završetka emisije, ali i progovorili o svom ljubavnom statusu. Superfinalistica i finalist sudjelovali su u novoj epizodi RTL.hr i Voyo podcasta "Spill The Tea" te razotkrili određene pikanterije sa snimanja, no ono što je mnoge zaintrigiralo je Rebeccino priznanje.

Foto: Rtl

"Što ima kod mene novo? Tu je misteriozni gospodin, moj dragi. Već smo dugih osam mjeseci zajedno. Čekam samo prsten. Zbog 'Farme' sam postala zrelija. Bila sam totalno drugačija osoba" rekla je superfinalistica te dodala da nakon završetka RTL-ova showa svakodnevno razmišlja o braku i djeci.

"Otvorio se majčinski instinkt. Ne bi to nitko rekao za mene jer se ponekad ponašam kao dijete. Ali, što ima veze? Ljudi, držite se svoga posla", otkrila je Rebecca s osmijehom na licu, a Mario joj je preporučio neka pričeka s udajom i trudnoćom.

Cijeli podcast možete pogledati na RTL-ovom Youtube kanalu.

Propuštene epizode "Farme" pogledajte na platformi Voyo.

POGLEDAJTE VIDEO: Rebecca od početka do superfinala: Pogledajte kako je najmlađa kandidatkinja osvajala srca gledatelja