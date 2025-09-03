Šokantne scene u 'Životu na vagi': Znate li što sve pojedete u tjedan dana?

Novo jutro u 'Životu na vagi' počelo je u kuhinji, gdje je Domagoj u šaljivom tonu poručio: „Danas puretina i riža s brokulom, a poslije desert - čokoladice… Može?“ Ekipa se nasmijala, ali svi su brzo shvatili da će hrana, njihova najveća slabost, i ovoga puta igrati glavnu ulogu.

Foto: Rtl

Kandidate danas čekaju stolovi prepunjeni raznih namirnica - a upravo će im nutricionistica Martina pokazati koliko su im navike oblikovale živote. „Vidjet ćete u čemu najviše griješite“, poručuje Martina, a kandidati su svjesni da ih očekuje puno učenja o zdravoj prehrani. „Nije ni čudo što imamo dvije tone i osamsto“, kaže Sneki, a Marija dodaje: „Mene je sramota.“

Foto: Rtl

Poseban zadatak čeka povratnike Antoniju i Ivicu - trenutak u kojem će pokazati jesu li spremni dokazati sebi i drugima koliko su do sada napredovali, a na redu je i prvo vježbanje devete sezone! „Prije prvog treninga sam jako nervozna, ne znam što očekivati. Pretpostavljam da će biti teško i naporno“, iskrena je bila Kate. Marija se, s druge strane, našalila na račun svih: „Nitko nije u kondiciji, gegamo se ko pingvini.“

Kako izgleda 'doručak iz snova' kandidata te kakve će šokantne činjenice doznati o svojoj dosadašnjoj prehrani - doznat ćete večeras od 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.