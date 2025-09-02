Može li se Marta stvarno promijeniti? 'Želim napraviti ono što je ispravno'

Večeras od 20.15 sati na RTL-u na rasporedu je nova uzbudljiva epizoda serije 'Sjene prošlosti'.

Cijelo susjedstvo i dalje bruji o incidentu u Martinoj kući i Olginom uhićenju.

Marta se oporavlja u bolnici, a Karlo pokazuje koliko mu je stalo. To je iznenadi, ali drago joj je što joj pruža podršku.

Paula očajnički pokušava spasiti brak pa odluči posjetiti Miru i moliti ga da joj pomogne.

Foto: Rtl

Olga je potresena nakon noći provedene u pritvoru, no osjeti olakšanje kad ugleda Šimuna. Otkriva mu da su Marta i Viktorija surađivale te tko je kriv za smrt njegove majke. Priznaje mu da se osjeća kao ubojica i boji se njegove osude.

Foto: Rtl

Šimun se odluči suočiti s Martom, prijeteći joj kako će joj uništiti život, no ona ga pokušava uvjeriti da će učiniti pravu stvar i pomoći Olgi: „Želim napraviti ono što je ispravno. Istina je, mrzim je, ali to nije razlog da bude u zatvoru.“

Može li joj Olga vjerovati i hoće li uistinu ova situacija natjerati Martu da razmisli o svojim postupcima i okrene se istini, pokazat će nova epizoda 'Sjena prošlosti', večeras od 20.15 sati na RTL-u. Epizoda je dostupna i na platformi Voyo 24 sata prije emitiranja na televiziji.

