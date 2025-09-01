Antonija Blaće o voditeljskoj ulozi u 'Životu na vagi': 'Ne može nikako dosaditi'

Antonija Blaće (45) ove godine obilježava 20 godina televizijske karijere na RTL-u. Jedan od najznačajnijih projekata u tom razdoblju zasigurno je bio 'Život na vagi', format u kojem je prvi put stala iza kamere kao kreativna producentica. Sada se, nakon godina predanog rada u raznim ulogama, vraća tom istom projektu – ovaj put kao voditeljica. Za RTL.hr je otkrila kako je ponovno biti dio projekta u kojem je prvi put radila kao producentica, ali i prisjetila se drugih važnih trenutaka svoje TV karijere.

"Jako je neobičan osjećaj vratiti se u projekt kao voditelj, a nekoć si bio producent. Znaš sve čari projekta, kao i eventualne probleme, sve izazove, ali opet, ovo je drugačija uloga koja bi trebala pokriti sve te stvari. Dosta je godina prošlo, ovo je deveta sezona. Da ne spominjem kako je Marijana dala veliki trag ovome showu. Moram priznati da sam dosta uzbuđena zbog početka. To je i osjetljiva tema, treba biti pažljiv", ispričala je za RTL.hr.

Iza Antonije su deseci različitih televizijskih formata. Kroz sve te godine okušala se u gotovo svemu – od kvizova do realityja, od zabavnih emisija do ozbiljnih formata.

"U karijeri se skupilo puno projekata - iza, ispred kamere. Neki su bili uživo, neki snimani projekti, neki manji, neki veći. Jako mi je teško odlučiti koji mi je najdraži. Svakako bih uvijek izdvojila projekte koji idu uživo jer mi je adrenalinski najdraže i krenula sam s Big Brotherom s tim emisijama uživo neznajući što me čeka. To je moj najdraži prostor. Ali opet, s druge strane, dogodili su se projekti poput 'Dođi, pogodi, osvoji', što je mali kviz, a obožavam ga i uživam to raditi. Najdraži projekti? Bilo koji uživo i 'Dođi, pogodi, osvoji'", kaže Antonija.

Veseli se novim izazovima

Producentski posao Antoniji je legao po karakteru, a iskustvo voditeljice pomoglo joj je da bolje razumije i rješava sve što se događa iza kamere.

"Producentski i voditeljski posao su dvije strane iste medalje. Da bi voditeljski posao odradio dobro, moraš poznavati produkciju. Moraš pokriti grešku koja se dogodila bez da to gledatelji primijete. Moraš biti svjestan svega što se događa. Bila sam voditeljica, a onda je prirodno došlo da se okušam kao producent. Jedno i drugo je dosta zahtjevno s time da moram reći da producentski dio puno naporniji. Dolaziš prvi na set, posljednji odlaziš i to iz straha jer sam bila neiskusna. Htjela sam se i dokazati i pokazati. Bilo je jako naporno. Često se još lijepo projekt na projekt pa ne stigneš niti udahnuti između projekata, ali to me ispunjavalo jer sve ono što sam primjećivala dok sam vodila sam sada konačno mogla i rješavati. To mi je bilo dobro. S druge strane, vođenje je moja velika ljubav. S time sam krenula i tu se osjećam doma. To mi je ipak možda najdraže od svega. Jako se lijepo ta dva posla nadopunjuju", rekla je za RTL.hr.

Vraćanje u 'Život na vagi' za Antoniju znači povratak projektu s kojim je bila povezana od samih početaka. Iako joj je poznat, ovaj veliki i emotivan format donosi i nove izazove te veliku odgovornost, posebno u razgovorima s kandidatima pred kamerama.

"Kad smo se dogovorili da ću raditi ovu sezonu 'Života na vagi' - s jedne strane pojavio se nostalgični osjećaj u smislu da sam shvatila da to je moj projekt jer sam u njega bila uključena još davne prve i druge sezone. S druge strane, ne možeš reći da je to tek tako. To je jako veliki projekt, osjetljiv je, publika ga voli i vrlo je emotivan. Velike promjene se događaju i ispred kamere razgovarati s kandidatima nije mala stvar. Opet je nova odgovornost na leđima", poručila je.

Posebno zadovoljstvo donosi joj i suradnja s novim trenerima, Mirnom i Edom, koji su se odlično uklopili u atmosferu emisije.

"Oduševljena sam s njima jer, kad sam radila produkciju, njih dvoje nisu bili treneri. Poznajem ih i inače, ali sada blisko surađujemo. Prekrasni su ljudi, jako su direktni, otvoreni, iskreni. Puni podrške prema kandidatima. Ako vam se čini da su prestrogi, to je zaista u pravome trenutku. Pružaju kandidatima utjehu i stvarno nemam riječi", izjavila je.

Nakon toliko godina rada na televiziji, mnogi bi pomislili da dolazi do zasićenja, no Antonija na to gleda potpuno drugačije.

Ovaj posao je toliko predivan i raznolik da, koliko god godina da radiš, on je uvijek svjež. To su uvijek novi kandidati, nove situacije... Tu se ne može dogoditi da imaš osjećaj da radiš istu stvar. Da, na papiru zbog funkcije, ali u stvarnosti to nije tako. Zbilja donosi jako puno osjećaja, promišljanja, moraš se samo suočavati i sam sa sobom ako misliš biti bolji. Ne može nikako dosaditi. Ja sam veliki tremaroš i koji god projekt radim, u početku uvijek mi je knedla u grlu. Uvijek mi je jako stalo to sve dobro odraditi. Tako je i ovaj put. Možda baš još više ove sezone jer sam nekoć bila uključena u projekt i sad - otkud ja ovdje? Zbilja mi je stalo da to bude dobro i da taj prijelaz bude glatak.

Prvi izazov, prvo vaganje i prvi put istina na vagi - tko će izdržati, tko popustiti, a tko iznenaditi već na početku? Ne propustite nove epizode devete sezone 'Života na vagi' večeras u 21.15 na RTL-u, a 24 sata ranije na platformi Voyo!

