Nakon napete borbe u areni Ivan je pobjednik 'Farme': 'Sve se isplatilo, mislim da sam zaslužio!'

Kraj života na Farmi opasno se bliži. Ostao je još samo finalni troboj superfinalista – Rebecce, Ivana i Darka.

„I dalje mi je nevjerojatno, nisam svjestan da sam uspio doći dovde, da smo nas troje tu i da netko od nas odnosi nagradu od 50.000 eura“, priznao je Darko, dodavši kako vjeruje u sebe i svoje sposobnosti.

Foto: Rtl.hr

„Jedva čekam rasplet u areni da odmjerimo tko je jači“, dodala je i Rebecca, „Treće i drugo mjesto me ne zanimaju, samo prvo! U ušima mi zvoni: pobjednica Farme.“

„Uloženo je puno truda, rada i alata da uspijem doći u ovo finale“, zaključio je Ivan, dodavši kako je njegova taktika bila biti dobar sa svima i izbjegavati sukobe.

I dok superfinalisti borave u kolibi u šumi, ostatak kandidata pripremaju se za navijanje u areni pa su odlučili izraditi i transparente.

Posljednje jutro Mario, Manuela i Haris odlučili su završili posao u štali i pozdraviti se s kravama Ružicom i Đurđom.

„Kako se čovjek navikne na sve“, komentirali su skupa prisjećajući se svojih početaka na imanju.

Anđa i Jelena odlučile su pripremiti dar za Marinka – naslikati sliku kuće, ali i pripremiti mu neku slasticu.

Foto: Rtl.hr

Uspomena su se skupa prisjećali i superfinalisti u svojoj kućici, još pomalo nesvjesni da ih čeka posljednja arena.

„Nadam se da ću ja biti ta osoba koja će zaključati vrata ove farme“, šalio se Darko.

Farmom su se širile i teorije o mogućem pobjedniku, a svatko je imao svog favorita i razloge.

Svojim posljednjim dolaskom počastio ih je i mentor Marinko, a odlučili su ga svi dočekati. „Iako kažu da su ljudi sa sela čvrsti, stišće me tu nešto malo oko srca“, priznao je s tugom u očima te im kazao da mogu biti ponosni na sebe.

Stiglo je vrijeme za ocjenu posljednjeg tjednog zadatka – koji su uspješno prošli! Oni su njega iznenadili slikom i kolačima.

„Uvukao se svima pod kožu! Vodio nas je, bio je pravi mentor“ priznali su kandidati i ispratili ga pljeskom.

A kako se bližilo finale, trema među finalistima bila je sve veća jer tako im malo nedostaje do ostvarenja velikog sna.

„Je li moguće da smo posljednji put ovdje?“ pitali su se kandidati kad su stigli u arenu, a ondje ih je dočekala voditeljica Nikolina Pišek.

Foto: Rtl.hr

Superfinalisti Rebecca, Darko i Ivan pridružili su im se, spremni sučeliti se u napetom izazovu.

„Ponosna sam na sebe, jako – jedina žena u finalu!“ poručila je Rebecca.

„Zamisliti nisam mogao, ali da sam želio finale – da! Pobijedio sam sam sebe“, dodao je i Darko.

„Da se nisam borio i radio, ne bih dovde dogurao“, objasnio je Ivan.

U finalnom izazovu superfinalisti morali su što prije i spretnije prijeći najsloženiji poligon dosad, prepun zamki, koji se, između ostalog, sastojao od točenja vode u kantu, slaganja slagalice, gradnje rampe koja vodi do pobjedničke pozornice, tri pogotka metalnom kuglom u rupe te spuštanja zastave.

Posljednji troboj je krenuo i svi su davali sve od sebe! U prednosti je bio Darko, a slijedio ga je Ivan. No Rebecca je ubacila u višu brzinu i prva riješila slagalicu pa krenula u otvaranje škrinje. Ivan ju je pratio, dok je Darko zapeo na slagalici i počela ga je hvatati nervoza.

Foto: Rtl.hr

Tribine su se tresle od navijanja, a atmosfera je proključala kad je Rebecca prva stigla do pobjedničke pozornice i slijedilo je još samo gađanje kuglama.

Ivan ju je ubrzo sustigao i dobio veliku prednost. Prvi je ubacio tri kugle u rupu i spustio pobjedničku zastavu – te tako postao pobjednik i osvojio 50.000 eura!

Ostali kandidati odmah su pohitali čestitati mu.

„Ne mogu vjerovati, još nisam svjestan da sam pobjednik! Na ovoj Farmi sam ostavio živce, snagu, znoj, mukotrpan rad – isplatilo se i mislim da sam zaslužio. Jedva čekam da dođem doma svojoj obitelji!“ poručio je razdragano pobjednik Ivan.

