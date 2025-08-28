U 'Sjene prošlosti' stiže liječnik kojeg će utjeloviti priznato holivudsko ime: 'Trudio sam se dati dušu ovom krasnom liku'

'Sjene prošlosti' vraćaju se na RTL od ponedjeljka u 20.15 sati. Uz brojne nove intrige i drame, gledatelje će zasigurno oduševiti i novi likovi, a među njima se ističe regionalni glumac s američkom adresom i ulogama u velikim holivudskim serijama!

Glumac Jack Dimich rođen je u Kozarskoj Dubici kao Željko Dimić, a privlačnost prema glumačkom pozivu osjetio je već kao dječak. Nakon odlaska u SAD, završio je cijenjeni Lee Strasberg Institut za film i kazalište, a nakon toga je, zahvaljujući svom talentu i predanom radu, ostvario suradnje s vrhunskim filmašima, producentima i redateljima.

U svojoj bogatoj karijeri odigrao je dosad 90-ak filmskih, televizijskih i kazališnih uloga po Americi i Europi, od kojih se svakako ističu one u velikim holivudskim hitovima 'Obitelj Soprano', 'Castle', 'CSI', 'Zakon i red' ili 'Hawaii Five-O'.

Foto: Rtl

Posljednjih godina domaći gledatelji zasigurno su ga prepoznali i u regionalnim televizijskim uspješnicama, kao što su 'Državni službenik', 'Klan', 'Kalkanski krugovi', 'Beležnica profesora Miškovića', a ove je godine oduševio posjetitelje zagrebačkog HNK izvedbom hit-monodrame 'Oj, živote' prema tekstu Josipa Pejakovića.

Sada, Jack Dimich stiže u poznati kvart 'Sjena prošlosti', gdje se pridružio sjajno uigranoj glumačkoj postavi serije, a angažmanu se iznimno veseli. Iako i dalje živi i radi u New Yorku, nakon pandemije koronavirusa prisutniji je u regiji.

„Prije svega, iznenađen sam ugodno! Jako se lijepo osjećam ovdje. Tu sam provodio mladost, bježao na koncerte Azre, Prljavaca, Haustora. Dosta sam radio u regiji tijekom zadnje tri godine. Prvi put radim u Hrvatskoj, ne računajući HNK. Oduševljen sam i kako me ekipa prihvatila, ali i profesionalnošću koju zaista imaju. Tako da mi se bilo vrlo lako uklopiti. Kao glumcu mi je zadovoljstvo gostovati u ovakvoj seriji“, ističe Dimich.

Foto: Rtl

U drugoj sezoni 'Sjena prošlosti' utjelovit će liječnika Andriju Severa, koji će donijeti dozu drame, ali i brojnih emocija.

„Andrija je zaljubljen u jednu divnu damu u ovoj seriji, ali ne smijem reći kako se zove, prepuštam vašoj publici da otkrije. Ljudi koji me poznaju kažu da sam emotivan čovjek. Eto, Andrija Sever je zaista emotivan karakter i potrudio sam se dati mu svoj maksimum iznutra, dati svoju dušu ovom krasnom liku“, ističe.

Foto: Rtl

Atmosfera na snimanju, kako kaže, bila je sjajna i motivirajuća, a podrške kolega nije nedostajalo.

„Ne mogu izdvojiti nijednu stvar koja se dogodila a da je meni otežala posao. Sve što se događa je vjetar u leđa meni i mom liku. Što je najvažnije od svega, vidim da ovi ljudi vole svoj posao. Zbližio sam se sa svima kroz svoj lik... Marina Fernandez koja igra Olgu je maestralna, tako je lako s njom raditi i surađivati. Izdvajam i Jasmina Mekića koji igra Šimuna, baš smo se zbližili i kao ljudi, i kao glumci, kolege i prijatelji“, zaključuje.

A kako će se doktor Andrija Sever snaći u kvartu i kako će njegov dolazak utjecati na već dobro znane likove, pokazat će nove epizode 'Sjena prošlosti' – od ponedjeljka u 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata ranije na platformi Voyo.