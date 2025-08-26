Velika promjena za voditeljskom palicom! Novu sezonu 'Života na vagi' vodit će Antonija Blaće
Antonija, koja je projekt postavila na noge kao producentica, sada vodi kandidati kroz njihovo emotivno putovanje
Antonija, koja slavi 20 godina televizijske karijere na RTL-u, od samog je početka bila uključena u "Život na vagi" jer je upravo ona bila kreativna producentica prve dvije sezone i osoba koja je, uz svoj tim, postavila projekt na noge.
Ove sezone stiže u ulozi voditeljice, što je prirodan nastavak njezine priče u jednom od najemotivnijih televizijskih formata. „'Život na vagi' za mene nije samo show, to je projekt u kojem sam se prvi put okušala kao kreativni producent i uvijek će mi biti pod kožom. Kandidati i njihove transformacije inspiriraju i poseban je osjećaj biti njihova podrška i dio njihova velikog putovanja. Veselim se projektu i svemu što gledatelje očekuje u novoj sezoni“, izjavila je uvijek autentična i neposredna Antonija Blaće.
„Jedva čekam gledati Antoniju i nove kandidate, 'Život na vagi' je doista jedan poseban projekt. A ako se pitate gdje sam ja - uzela sam vrijeme za obitelj i djecu s kojima provodim svaki trenutak. Od ponedjeljka svi gledamo 'Život na vagi'!“ poručuje Marijana Batinić koja se priprema za nove projekte. Nadolazeća sezona najnagrađivanijeg TV reality formata u Hrvatskoj, 'Života na vagi' donosi nove priče, snažne emocije i veliku inspiraciju, a kandidati će i ove godine, uz pomoć stručnog tima i Antonije te podršku gledatelja, proživljavati nevjerojatne transformacije i dokazati kako je svaki njihov korak prema cilju vrijedan truda.
Novu sezonu "Života na vagi" gledajte od ponedjeljka od 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.
