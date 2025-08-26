Velika promjena za voditeljskom palicom! Novu sezonu 'Života na vagi' vodit će Antonija Blaće

Antonija, koja slavi 20 godina televizijske karijere na RTL-u, od samog je početka bila uključena u "Život na vagi" jer je upravo ona bila kreativna producentica prve dvije sezone i osoba koja je, uz svoj tim, postavila projekt na noge.

Ove sezone stiže u ulozi voditeljice, što je prirodan nastavak njezine priče u jednom od najemotivnijih televizijskih formata. „'Život na vagi' za mene nije samo show, to je projekt u kojem sam se prvi put okušala kao kreativni producent i uvijek će mi biti pod kožom. Kandidati i njihove transformacije inspiriraju i poseban je osjećaj biti njihova podrška i dio njihova velikog putovanja. Veselim se projektu i svemu što gledatelje očekuje u novoj sezoni“, izjavila je uvijek autentična i neposredna Antonija Blaće.

Foto: Rtl

„Jedva čekam gledati Antoniju i nove kandidate, 'Život na vagi' je doista jedan poseban projekt. A ako se pitate gdje sam ja - uzela sam vrijeme za obitelj i djecu s kojima provodim svaki trenutak. Od ponedjeljka svi gledamo 'Život na vagi'!“ poručuje Marijana Batinić koja se priprema za nove projekte. Nadolazeća sezona najnagrađivanijeg TV reality formata u Hrvatskoj, 'Života na vagi' donosi nove priče, snažne emocije i veliku inspiraciju, a kandidati će i ove godine, uz pomoć stručnog tima i Antonije te podršku gledatelja, proživljavati nevjerojatne transformacije i dokazati kako je svaki njihov korak prema cilju vrijedan truda.

Novu sezonu "Života na vagi" gledajte od ponedjeljka od 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

