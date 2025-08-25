Povratnici na 'Farmu' dobili prvi zadatak: 'Eto problema, nitko se ni s kim neće složiti'

Nakon napete borbe u areni Anđela i Doroteja napustile su show, a Rebecca je zauzela posljednje mjesto u finalu.

Pred njima je sada posljednja faza natjecanja – svatko se bori za sebe, a posljednji tjedan provest će u skrivenoj kolibi u šumi.

U njihovoj kući, u luksuzu, sada žive povratnici – dio bivših kandidata koji će imati utjecaja na daljnji tijek događaja.

„Sad će biti lakše udružiti se i raditi što god treba“, poručila je Manuela.

Povratnici su odabrali svog novog vođu, a odluka je pala na Anđelu, koja nije bila previše sretna: „Šešir uvijek nosi neku odgovornost. Nisam sigurna da to želim! Nadam se da neću morati odlučivati o tuđoj sudbini.“

Novo jutro u kući počelo je komentiranjem povratnika uz jutarnju kavu. Svatko je imao svog favorita za pobjedu među finalistima, no mišljenja su bila podijeljena.

Foto: Rtl

Nakon poraza u areni, Doroteja se odvojila od ostalih i nije napuštala sobu, a ostali su njezin pad energije itekako primijetili.

Finaliste je zanimalo kako će to njihovu sudbinu krojiti povratnici. Rebeccu su svi živcirali i nije bila impresionirana starim kandidatima jer s njima nije bila u najboljim odnosima.

„Imat ću ih na oku, nisam sigurna što smjeraju“, kazala je.

„Ne znam koliko je baš fer da ljudi koji su ispali iz ove igre odlučuju o nama finalistima... Svoj su put završili onda kad je trebalo“, složio se i Mario.

Tijekom susreta povratnika i finalista tenzija nije nedostajalo. Haris i Davor zamjerili su im prljavu štalu, a Dario je smatrao kako je njegov „brat“ Davor prilično suzdržan, a ne zna zašto.

„Uopće me ne diraju njihovi komentari, toliko su mi nebitni“, odbrusila je Nikolina.

Nije trebalo dugo da se finalisti rasprše po imanju i od povratnika pokušaju doznati koja je to njihova uloga i tko je ugrožen, no pridošlice također nisu točno još znale što im je činiti u ovom finalnom tjednu.

Foto: Rtl

Na imanje stiže mentor Marinko s novim, i to posljednjim tjednim zadatkom koji će odrađivati samo finalisti. Tijekom ovog tjedna moraju urediti vrt te pobrati preostalo povrće, kao i pokositi travu te skinuti pletenu ogradu koju su ranije sastavili i izgradili.

„Ako budete vrijedni, možda dobijete i pomoć“, poručio je Marinko, a finalisti su se nadali da će im se u izvršenju zadatka pridružiti i povratnici, kako su im ranije sami obećali.

Ipak, nisu svi pridošlice bili raspoloženi za rad pa su se na rušenje ograde bacili samo finalisti.

U isto vrijeme, Haris, Dario i Jelena komentirali su ostale. Haris je priznao da ne zna točan razlog zašto su ga kandidati poželjeli vratiti na imanje jer nije baš s njima bo u dobrim odnosima dok prije ispadanja.

Foto: Rtl

„Znao sam da mi se ne raduje nitko... Misle da sam naivan, da će sa mnom manipulirati da im pomognem“, kazao je, „Znam tko je koju igru igrao od samog početka. Baš ne vidim nikoga da je zaslužio to finale!“

Vođa obitelji Anđa zaprimila je novo pismo za povratnike. U njemu je pisalo kako će imati odlučujuću odluku u daljnjem dijelu igre.

Iako je finalista šest, u superfinale ide samo njih troje, a povratnici imaju moć složiti parove koji će se međusobno boriti za ta tri prestižna mjesta.

„Eto problema, nitko se ni s kim neće složiti“, pretpostavila je Manuela, a to se ubrzo pokazalo i istinitim. Svatko od povratnika imao je svoju ideju pa je rasprava brzo eskalirala.

„Nećemo se dogoditi večeras, to je definitivno, ali bit će napeto“, zaključili su.

Što sve čeka finaliste i hoće li se povratnici uspjeti dogovoriti, pokazat će nova epizoda 'Farme', sutra od 20.15 sati na RTL-u. Show je dostupan odmah i na platformi Voyo.

POGLEDAJTE VIDEO: Uzbuna na Medvednici! Stigao HGSS, dignut i helikopter: 'Čovjek je bio blijed, hladan, morali smo reagirati'