Vanda Winter stiže u 'Sjene prošlosti' kao zlica Glorija: 'Uloga u idealnom trenutku'

Od ponedjeljka, 1. rujna u 20.15 sati gledatelji RTL-a ponovno će moći napeto pratiti seriju koja je protekle godine vladala domaćim televizijskim nebom! 'Sjene prošlosti' vraćaju se u novoj, drugoj sezoni, a uigrana glumačka postava i produkcijski tim najavljuju još uzbudljivije zaplete, nove emotivne sukobe likova i još napetiju igru moći.

A svježim intrigama i drami u kvartu svakako će dodatno doprinijeti i novi likovi koji se pojavljuju u drugoj sezoni! Svi oni dolaze s vlastitim interesima i tajnama iz prošlosti koja ih veže ili suprotstavlja glavnim protagonistima. I dok neki prošlost itekako žele zaboraviti, neki žele svima pokazati da su došli po ono što misle da zaslužuju i dat će sve od sebe da to i dobiju.

Foto: Rtl

Jedan od novih likova je i misteriozna Glorija, čiji će lik utjeloviti poznata kazališna i televizijska glumica te pjevačica Vanda Winter. Iako iznimno aktivna na kazališnim daskama, ova uloga za nju znači i povratak na male ekrane nakon gotovo deset godina.

„Puno sam na sceni i sretna sam jer je tako! Kazalište mi je prioritet, a otkako imam svoju obitelj, morala sam se početi malo drugačije odnositi prema preuzimanju dodatnih obveza. Uloga u 'Sjenama prošlosti' pojavila mi se u idealnom trenutku pred kraj kazališne sezone, taman nakon premijere mjuzikla 'Six', a prije početka proba za novu dramsku predstavu - i to je bilo to!“ prepričava Vanda kako je došlo do angažmana, „U seriji mi se sviđa to što nijedan lik zapravo nije pozitivan i svi imaju 'putra na glavi'. Svi su izrazito 'ljudski' i vođeni svojim interesima. U okvirima okolnosti spremni su na sve i zato ih je uzbudljivo pratiti“.

I upravo zato, ističe, Glorijin je karakter bio još jedan razlog zbog kojeg je prihvatila ulogu u 'Sjenama prošlosti'.

Foto: Rtl

„Nije baš tipična osoba i njezin karakter ima ozbiljan 'twist'. Samodostatna je, ranjiva i opasna. Zabavljalo me je nakratko živjeti njezin život, jer se ponaša nepredvidivo, a ja sam inače znatiželjna i pomalo sklona svemu s čime se u osnovi ne mogu identificirati“, govori uz smijeh.

Burna prošlost

Zlica Glorija će u kvartu 'Sjena prošlosti' itekako poremetiti brojne odnose i dinamiku, a s jednim glavnim likom veže je vrlo burna i duboka prošlost.

„Gloria je personifikacija one izreke: Pazi što želiš..." opisuje Vanda tajnovito, ipak ostavljajući gledateljima da je u novim epizodama sami upoznaju.

Atmosfera na setu, prisjeća se, bila je iznimno ugodna, a ondje je srela i brojna poznata lica s kojima je već imala prilike surađivati. Dajana Čuljak, koja igra Paulu, njezina je kolegica iz ansambla u Komediji, a Matija Kačan „brat“ iz predstave 'Plemena' Exita i Planet Arta. Uz Andreja Dojkića veže je, pak, čitavo jedno Histrionsko ljeto na Opatovini kada su igrali mladi par.

„Bilo mi je zadovoljstvo sresti ljude s kojima dugo nisam radila, od kolega glumaca do suradnika u drugim sektorima, ali upoznati i neke nove. Posebno ću i najviše pamtiti vjerojatno Marka Petrića i Ariju Rizvić, jer sam s njima imala najveći broj scena, a ljetos me čak i na godišnjem uporno pratila jedna brodica po imenu 'Blanka'", smije se Vanda.

Foto: Tomislav Marić

'Sjene prošlosti' serija je koja u središtu ima snažne žene različitih karaktera i motiva, a zanimljivo je kako Vanda i u svojoj Komediji trenutačno također igra u jednoj pravoj ženskoj priči, hvaljenom mjuziklu 'Six'. Priča prati šest žena engleskog kralja Henrika Osmog koje se susreću kao pop pjevačice i natječu za istaknutu solo poziciju.

„Po reakcijama publike, čini se da imamo novu hit-predstavu! Zadovoljna sam što je ispalo tako, jer je u nju uloženo stvarno puno truda! Premijeri su prethodili tjedni vrlo intenzivnih proba i jedna velika doza neizvjesnosti, jer se nije radilo o klasičnom mjuziklu na kakav su naš teatar i naša publika navikli. Ali uspjeli smo! Mislim da je svaka od nas šest, odnosno devet s alternacijama koje će se tek uključiti od jeseni, s ovom predstavom pomakla neke granice unutar i za sebe, jednako kao što je i kazalište to učinilo u produkcijskom smislu. Veselim se novim izvedbama u nadolazećoj kazališnoj sezoni koja će za Komediju početi gostovanjem Jadnika na Križankama u Ljubljani, a za mene i koncertno – novim terminima Disneyjeve Čarobne filmske glazbe u suradnji sa Zagrebačkom filharmonijom i KD Vatroslav Lisinski“, ističe.

A kako će utjeloviti vatrenu Gloriju u 'Sjenama prošlosti' i kako će se naći u ovom moćnom ženskom kvartu, pokazat će nova sezona popularne serije – od ponedjeljka, 1. rujna u 20.15 sati na RTL-u te na 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.

