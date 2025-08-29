Tko odlazi kući s 50.000 eura? Večeras slijedi veliko superfinale Farme: 'I dalje mi je nevjerojatno!'

U posljednjoj epizodi 'Farme' emocije su na vrhuncu! Kandidati dijele svoja razmišljanja o zajedničkom putovanju koje je iza njih i stvaraju posljednje farmerske uspomene.

Nervoza pred finalnu borbu raste, a superfinalisti Rebecca, Darko i Ivan se stresa pokušavaju riješiti na različite načine.

„I dalje mi je nevjerojatno, nisam svjestan da sam uspio doći dovde“, priznaje Darko.

Foto: Rtl

„Jedva čekam rasplet u areni da odmjerimo tko je jači“, zagrizla je Rebecca.

„Uloženo je puno truda, rada i alata da uspijem doći u ovo finale“, zaključuje najsmireniji Ivan.

Oproštaj od mentora Marinka donosi dirljive trenutke zahvale i priznanja za pruženu podršku, no tjedni zadatak i dalje mora biti ocijenjen, a Marinko poručuje kako će biti strog i pravedan do samog kraja.

Foto: Rtl

Superfinalisti se prisjećaju svog puta na 'Farmi', a sve emocije kulminirat će velikim završnim izazovom koji će, kako i priliči superfinalu, biti najuzbudljiviji i najsloženiji dosad!

„Je li moguće da smo posljednji put ovdje?“ pitali su se kandidati stigavši u arenu, a ondje ih čeka voditeljica Nikolina Pišek.

Tko će biti najbrži, najspretniji i najsretniji? Kome će otići laskava titula pobjednika 'Farme' i 50.000 eura, pokazat će posljednja epizoda – večeras od 20.15 sati na RTL-u! Show je dostupan odmah na platformi Voyo.

POGLEDAJTE VIDEO: Premijera dokumentarca 'Iz sve snage' o rock sceni 90-ih: ' Čast mi je što je ovoliko ljudi došlo'