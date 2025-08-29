Ana Ivanović molila Bastiana za pomirenje: Njegov komentar na to potpuno ju uništio

Nakon vijesti da je došlo do kraha braka između umirovljenog njemačkog nogometaša Bastiana Schweinsteigera (40) i bivše tenisačice Ane Ivanović (37), sada su isplivali novi detalji. Prestižni njemački magazin Bunte piše da je upravo Bastian bio taj koji je inzistirao na razvodu.

On navodno nije želio nastaviti zajednički život, iako je Ana bila spremna oprostiti i pokušati spasiti brak. Navodno je sklad u braku narušila bugarska državljanka Silva Kapetanova. Bastian se, još dok je bio u braku s Anom, pojavljivao javno sa Silviom, iako je ona tada bila udana i ima dvoje djece. Fotografije i videozapisi na kojima se ljube i grle na egzotičnim destinacijama brzo su se proširili društvenim mrežama i potvrdile sumnje da se radi o ozbiljnoj vezi.

Prema pisanju Buntea, Ana je u početku bila spremna oprostiti suprugu i preći preko svega, ponajviše zbog djece i obitelji. “Ipak, Bastian Schweinsteiger jasno joj je rekao da želi svoju slobodu, da je pronašao sreću drugdje i da se više ne namjerava vraćati obitelji”, navodi spomenuti list. Te riječi, kako pišu, potpuno su slomile Anu.

Foto: Profimedia

Par se službeno razveo prije otprilike mjesec dana, a u pravnim dokumentima kao razlozi su navedeni “nepomirljive razlike”. Njihova ljubavna priča trajala je gotovo deset godina, a zaokružili su je s trojicom sinova: Lukom (7), Leonom (4) i Teom (1).

POGLEDAJTE VIDEO: Robot Lessie poslužuje hranu, priča dva jezika, a za Baby Lasagnu sprema posebno iznenađenje