Savannah iz 'Gospodina Savršenog' razvela se nakon samo četiri mjeseca braka

Stand-up komičarka i IT konzultantica Savannah Mueller, koju smo gledali u RTL-ovu showu ‘Gospodin Savršeni’, u ožujku se udala za inženjera Doriana Nemeta, no nažalost, ljubav nije potrajala.

Dorian i Savannah razveli su se nakon samo četiri mjeseca bračnog života.

"Naši ciljevi u životu nisu se uskladili na način da bismo mogli ostati zajedno i ostvarivati svoje ciljeve bez da netko od nas mora žrtvovati nešto važno. Ukratko, željela sam više. Nisam bila spremna potpuno se smiriti, još uvijek želim postići mnogo toga, poput doktorata s područja psihologije i iskušavanja novih izazova, kao što je prilagodba životu u drugoj zemlji i promjena karijere", otkrila je Savannah razlog kraha braka za Slobodnu Dalmaciju.

Iako je brak završio brzo, Savannah ne žali zbog tog iskustva, a razvod za nju nije poraz.

"Da se ovo nije dogodilo, ne bih se vratila u školu da promijenim karijeru, ne bih trenutno radila na doktoratu i projektima koji potiču međukulturni dijalog i bave se važnim društvenim temama", ispričala je.

Foto: Rtl

Unatoč razvodu, Savannah i dalje vjeruje u ljubav.

"Vjerujem da postoji previše društvenog pritiska da se pronađe onaj pravi, zbog čega ljudi pristaju na dovoljno dobro, što je problematično. U mom slučaju, u redu mi je ako nikada ne pronađem onog pravog u romantičnom smislu, jer imam mnogo iskustva kada su u pitanju ljubavne veze", zaključila je.

POGLEDAJTE VIDEO: Načelnik Brod Moravice: 'Taylor i Travis su dobrodošli, mogu birati i selo koje hoće'