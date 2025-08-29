Ma tko je ovo? Damir Urban na početku karijere imao je gustu kosu, jedva je prepoznatljiv

Damir Urban (56), jedan od najprepoznatljivijih hrvatskih glazbenika, već više od tri desetljeća prisutan je na domaćoj sceni. Karizmatični Riječanin uvijek je privlačio pažnju, kako iskrenim pristupom glazbi, tako i svojim osebujnim stilom. Ipak, nekoć je izgledao sasvim drugačije od onoga kakvim ga danas znamo.

Naime, prije nekoliko godina podsjetio je obožavatelje na svoje početke objavivši fotografiju iz mladih dana s članovima grupe Laufer. Na crno-bijeloj uspomeni iz 1988. godine pozirao je uz Veselita Mudrinića, Alena Tibljaša i Zorana Žmirića, a fanovi su odmah primijetili njegovu kratko ošišanu valovitu kosu i činjenicu da tada nije imao bradu ni piercinge po kojima je danas prepoznatljiv.

"Evo, nešto iz stoljeća sedmog. Laufer cca. 1988. godine", napisao je Urban uz fotografiju na kojoj je on treći ako gledamo s lijeva na desno.

Iako je u karijeri prošao put od buntovnika do jednog od najcjenjenijih glazbenih autora, Urban privatno vodi miran život sa suprugom Milicom Czerny Urban. Par se upoznao 2002. godine, a u braku su od 2007. Njihova ljubavna priča nikada nije punila stupce tabloida, a Urban često naglašava koliko mu obitelj znači.

Ponosni su roditelji dvoje djece – sina Istoka Zole i kćeri Iskre, koju su dobili 2019. godine. Urban iz prvog braka ima i 24-godišnjeg sina Malika. Glazbenik je više puta istaknuo da ga je upravo uloga oca najviše promijenila.

"Moj stariji sin, Malik, izrastao je u vrlo pametnog i dobrog dječaka. Nema razloga da Istok Zola bude drukčiji. Ponosni sam ćaća. Rastao sam se od prve supruge, ali sam vrlo odgovoran roditelj obojice svojih sinova. Moj se život potpuno promijenio, naglavačke, otkako sam postao otac. Nabolje, naravno", rekao je svojedobno.

