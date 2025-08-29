Ana Gruica se pohvalila novim postignućem: Čestitke joj pristižu sa svih strana

Glumica Ana Gruica Uglešić (42) već dulje vrijeme pokazuje koliko se posvetila svome tijelu. U posljednjih godinu dana redovito trenira u teretani, a svoj trud rado dijeli s pratiteljima na Instagramu. Ovoga puta otkrila je da je stigla do velikog osobnog postignuća – odradila je svoj 100. trening u ovoj godini. Kako se može vidjeti na snimci koju je podijelila, upornost joj se itekako isplatila.

"Danas 29.08. slavim svoj 100-ti trening u 2025. godini! U ovih 241 dan, 100 puta sam bila fizički aktivna. U prosjeku svako 2,41 dan. Statistički to nije ni blizu vrhunskog ritma, niti rezultata. Ali danas ne slavim brojku. Slavim – dosljednost", započela je Ana.

"Skoro dvije godine, bez obzira na više poslova, na majčinstvo, na sve što sam potpuno svjesno 'natovarila' sebi kao izazove, trening je nešto što meni osobno daje input u kakvoj sam mentalnoj snazi. Koliko i kako sam fokusirana i na što sam fokusirana. Fit forma ne izgleda, ona se osjeća", dodala je.

"Biti fit znači uživati u svim fizičkim potencijalima vlastitoga tijela i koristiti ih maksimalno, u skladu sa svojim mogućnostima. Kad malo bolje razmislim, shvaćam da sam na svih 100 otišla s pola mozga koji je u ushitu jer ću vježbati, a s pola koji mi viče: Nemoj! Ključ je u tome da samo – odem. Dosljedno. Robotizirano. Bez emocija. Ali zato nakon treninga kad krene endorfin… pokrenite se, bit ćete mi zahvalni! Idemo dalje. Samo jako. I bez emocija", zaključila je Ana.

Brojni pratitelji su pohvalili glumicu u komentarima.

"Bravo", "Svaka čast Ana", "Čestitam", pisali su fanovi.

Podsjetimo, Ana nerijetko objavljuje trenutke iz teretane. Tako je u svibnju podijelila video u kojem je naglasila kako je mentalno zdravlje puno bolje otkako trenira.

"23.05./trening 75. Maksimalno raspoložena. Forma ozbiljno ide gore. Nakon dugo vremena - zadovoljna. Najmanje sa izgledom. Više sa unutarnjim stanjem koje se odražava na duh. Glava ko švicarski sat. Ratnički mood. Idemo dalje. Samo jako."

