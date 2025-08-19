Nakon što joj je suprug nepravomoćno osuđen, Ana Gruica otkrila kako provode slobodno vrijeme

Prije nešto više od mjesec dana domaći su mediji izvijestili kako je suprug glumice Ane Gruice Uglešić (42), splitski psihijatar Boran Uglešić, nepravomoćno osuđen na godinu i pol zatvora. Prema presudi, šest mjeseci trebao bi provesti iza rešetaka, dok mu je ostatak kazne uvjetovan - neće je morati odslužiti ako u razdoblju od pet godina ne ponovi kazneno djelo.

Ana se povodom presude nije javno oglašavala niti komentirala slučaj, no itekako je aktivna na društvenim mrežama. Na Instagramu redovito dijeli objave iz privatnog života, gdje se ne osvrće na pravne probleme supruga.

Trenutno boravi na odmoru sa suprugom i sinom, a prema fotografijama koje objavljuje, obitelj uživa u luksuznoj vili s bazenom. Boran se javio u komentarima nakon što je Ana objavila fotografije i ostavio emotikon srca.

Što se dogodilo?

Naime, riječ je o predmetu poznatom pod nazivom ''Dijagnoza'' u kojem je nakon gotovo 17 godina suđenja donesena nepravomoćna presuda splitskog Županijskog suda. U procesu su, osim Uglešića, bili i medicinska tehničarka Suzana Jelavić, vozač Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje Dragiša Šušić, medicinski tehničar Marijo Tafra te liječnici Dario Sučević, Valter Nutrizzi i Boris Samaržija.

Svi su optuženi za zloupotrebu položaja i krivotvorenje dokumentacije, kako bi se određenim osobama omogućilo nezakonito ostvarivanje vojnih mirovina.

Sud je svakom od okrivljenih izrekao kaznu zatvora od jedne godine za svako kazneno djelo, a u slučaju Borana Uglešića izrečena je jedinstvena kazna zatvora u trajanju od godinu i pol dana, od čega će šest mjeseci provesti iza rešetaka, dok ostatak neće morati odslužiti ako u razdoblju od pet godina ne ponovi kazneno djelo. Optužnica u ovom slučaju podignuta je još prije 16 i pol godina, a sam proces bio je dugotrajan i složen, što je i razlog zašto je presuda donesena tek sada.

