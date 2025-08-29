Zvijezda jedne od najpoznatijih serija ikad navijao protiv Donne Vekić: Nikad nećete pogoditi tko

Hrvatska tenisačica Donna Vekić odigrala je hrabar i borben meč protiv treće igračice svijeta, Amerikanke Coco Gauff na US Openu, no nakon više od sat i pol igre ipak je morala čestitati suparnici. Amerikanka je slavila rezultatom 7-6(5), 6-2, ali rezultat ne otkriva u potpunosti koliko je dvoboj bio dramatičan - toliko da ga je pratio čak i slavni Jim Parsons koji je postao planetarno popularan ulogom Sheldona u seriji "Teorija velikog praska" ("The Big Bang Theory").

Foto: Profimedia

Foto: Profimedia

Glumac je već godinama poznat kao veliki ljubitelj tog sporta, a njegova fascinacija otišla je toliko daleko da je postao blizak prijatelj kanadske tenisačice Eugenie Bouchard.

Foto: Profimedia

Osim toga, Parsons otvoreno priznaje da mu je Roger Federer jedan od sportskih idola, a želja mu je bila da Federer i njegova supruga jednog dana gledaju "The Big Bang Theory". Njegova strast prema ovom sportu nerijetko ga dovodi na velika natjecanja – od Wimbledona do US Opena, gdje zajedno s mužem Toddom Spiewakom bodri tenisače i uživa u atmosferi s tribina.

Podsjetimo, Donna Vekić je u prvom kolu US Opena ostvarila pobjedu nad Španjolkom Jessicom Bouzas s rezultatom 3–6, 7–5, 6–3, a porazom od Coco Gauff eliminirana je s turnira.

