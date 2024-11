On je iritantan, ali genijalac, a promjenom imidža zbunio je fanove: Prepoznajete li facu iz poznate serije?

Što se tiče Jimova ljubavnoga života, u sretnom je braku s Toddom Spiewakom (47), grafičkim dizajnerom i producentom. Parsons i Spiewak upoznali su se 2002. godine na spoju na slijepo koji su organizirali njihovi prijatelji. A vjenčali su se 2017., nakon 15 godina veze u New Yorku.

Poznati američki glumac Jim Parsons (51) najviše zapamćen po ulozi Sheldona Coopera u popularnoj seriji 'Teorija velikog praska', iznenadio je javnost kada se u New Yorku na putu za Broadway, pojavio drugačijeg imidža od onoga na koji smo kod njega navikli viđati. Naime, u Broadwayu je započeo predstavu ''Our town'', a fotografi su ga snimili s podužom bradom, zbog čega je izgubio prepoznatljivi look svog lika Sheldona Coopera.