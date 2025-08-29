Ljepotice okupirale Rijeku: Pogledajte koje su bivše hrvatske missice nosile 17 revija

Sedamnaest modnih dizajnera i brendova iz cijele Hrvatske sinoć je na kamenim stubama ispred Grand hotela Bonavia u Rijeci predstavilo svoje nove kolekcije u sklopu 17. izdanja Riječkih stepenica.

Najveći hrvatski modni događaj, koji je trajao više od dva sata, oduševio je publiku raskošnim kreacijama, vrhunskom produkcijom i glamuroznom atmosferom. Revije su nosile bivše hrvatske misice Marinela Grljušić, Ema Gračan i Lucija Begić, a među publikom su se našla i brojna poznata lica.

Donosimo veliku fotogaleriju s modnog spektakla na Riječkim stepenicama.