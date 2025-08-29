Sjećate li se ovih proizvoda? I danas bude uspomene na djetinjstvo, mame uzdahe ispunjene nostalgijom

Jesu li nekadašnji proizvodi bili kudikamo kvalitetniji od današnjih, možda je stvar subjektivnog dojma, ali u jedno smo sigurni - da bi mnogi među vama voljeli kada bismo neke od njih mogli ponovo sretati na policama ili u frižiderima.

Zahvaljujući autoru instagramske stranice Retroteka, koji brižno otima zaboravu brojne stvari iz prošlosti, u nastavku ćemo vas podsjetiti na silne artikle koje smo nekoć naprosto obožavali. Istina, neki i danas postoje, u drugačijim ambalažama ili ponešto izmijenjenih okusa, ali mnogih odavno više nema i još uvijek ih je teško prežaliti.