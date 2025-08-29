Svi pričaju o Mariji: 'Znam da je tema kako izgledam, ali ljepota je prolazna'

Dok se US Open u New Yorku zahuktava, pažnja ljubitelja tenisa i medija ponovno je usmjerena na Mariju Sakkari, grčku tenisačicu koja je u posljednjih nekoliko godina postala simbol spoja sportskog talenta i prepoznatljive elegancije. Maria ima 30. godina i trenutno je 64. na WTA ljestvici. U 2. kolu US Opena sa 6-3, 6-1 razvalila je Mađaricu Bondar, a u subotu je u 3. kolu čeka okršaj sa Haddad Maiaju iz Brazila.

Marija Sakkari je primjer kako spoj discipline, talenta i stila može stvoriti pravu sportsku ikonu. Na terenu ili izvan njega, Grkinja svakim nastupom pokazuje da ljepota i uspjeh mogu ići ruku pod ruku, ali da je u konačnici najvažniji rezultat.

Poznata po snažnom servisu i agresivnoj igri s osnovne linije, Sakkari nije samo vrhunska sportašica – njezin izgled često izaziva jednaku pažnju. U razgovoru s novinarima, Grkinja je komentirala kako se nosi s pritiskom javnosti i stalnim usporedbama:

"Znam da mnogi pričaju o mom izgledu, ali ja se trudim fokusirati na ono što je najvažnije – tenis. Ljepota je prolazna, ali uspjeh na terenu traje," izjavila je Sakkari nedavno, naglašavajući kako ne želi da se njezini sportski rezultati umanjuju zbog izgleda.

Ipak, fanovi i pratitelji ne prestaju dijeliti oduševljenje na društvenim mrežama. Instagram i Twitter preplavljeni su komentarima poput:

"Ne samo da je nevjerojatna tenisačica, već izgleda kao da je izašla iz modne kampanje!"

"Marija Sakkari je dokaz da možete biti vrhunski sportaš i elegantni istovremeno."

Njezin stil na terenu, ali i izvan njega, također privlači pažnju. Od karakterističnih odjevnih kombinacija na Grand Slam turnirima do elegantnih casual outfita, Sakkari je postala i modna inspiracija mnogima.

Na US Openu, gdje se ove godine očekuju uzbudljive borbe, Sakkari je jedan od favorita. I dok se u medijima često spominje njezina ljepota, ona sama jasno ističe:

“Moja karijera ne definira se po izgledu. Svaki bod, svaki meč, svaka pobjeda je ono što me čini ponosnom.”

