Adriana Ćaleta-Car obratila se gradskim vlastima: 'Vi sjedite i razmišljate što još možemo zabraniti turistima?'

Dubrovkinja Adriana Ćaleta-Car (33), supruga hrvatskog nogometaša Duje Ćalete-Cara (28) izazvala je pažnju javnosti oštrim komentarom na Instagramu o turizmu u svom rodnom gradu. Povod je bila najava gradonačelnika Mata Frankovića o zabrani sjedenja na stepenicama u staroj gradskoj jezgri.

“Možemo li još što zabraniti?” zapitala se Adriana u svojoj objavi, označivši službene profile gradonačelnika i Grada Dubrovnika. Dodala je kako je turizam jedina pokretačka snaga grada i da bi vlasti trebale uvesti novitete i unaprijediti ponudu, umjesto da postavljaju zabrane. “Umjesto da putujete po svijetu, vidite što je turizam i donosite novitete Gradu da napredujemo, da nam se dive u svijetu, da nam se gosti vraćaju i odlaze kući puni dojmova – vi sjedite i razmišljate što još možemo zabraniti turistima, od kojih živimo i zbog kojih i jesmo Grad koji jesmo,” napisala je Adriana.

Istaknula je kako zabrane negativno utječu na kulturnu baštinu i sam doživljaj Dubrovnika. “Uništavamo kulturnu baštinu ako netko sjedne na skale? Pa što bismo onda – i hodali po toj istoj kulturnoj baštini? Zatvorimo vrata i na Pilama i na Pločama da nitko ne hoda, da nitko ne sjedi, da nema muzike, da ne vučemo kofere... Jednostavno, da nema turista”, poručila je.

Također je kritizirala fokus na brojke i dolazak milijunskog putnika, naglašavajući da pravi turizam nije samo statistika, već iskustvo koje grad pruža svojim posjetiteljima. “Najljepši grad na svijetu s najlošijom ponudom na svijetu. Naplatimo im još i zrak koji dišu u Dubrovniku, a ne dajmo im ništa zauzvrat. Bravo, Gradska uprava – predivna slika Dubrovnika u svijetu”, zaključila je.

Podsjetimo, Adriana i Duje u braku su od lipnja 2022. godine, a par zajedno ima dvojicu sinova: Maura (4) i Felipea (2).

