Adriana Ćaleta-Car pozirala uz majku i sestru te porukom raznježila obožavatelje

Adriana Ćaleta-Car (28), supruga hrvatskog nogometnog reprezentativca Duje Ćalete-Cara (28), raznježila je svoje pratitelje emotivnom čestitkom povodom rođendana svoje majke. Na Instagramu je podijelila obiteljsku fotografiju na kojoj pozira s majkom i sestrom Antonelom, a sve tri dame blistale su tijekom večernjeg izlaska ispred prepoznatljive dubrovačke kulise.

"Najboljoj na svijetu sretan rođendan. Mamma", napisala je Adriana uz emotikon bijelog srca.

Foto: Instagram

Adriana je inače jedna od najpoznatijih i najpraćenijih domaćih supruga nogometaša. Zajedno s Dujom često privlači pažnju javnosti, kako svojim modnim izdanjima tako i brojnim selidbama koje prate nogometnu karijeru braniča. Najnovije poglavlje njihove obiteljske priče vezano je uz Španjolsku – diplomirana pravnica preselit će s obitelji u San Sebastian, gdje će Duje od iduće sezone nastupati za Real Sociedad, u društvu suigrača i sunarodnjaka Luke Sučića.

Podsjetimo, romansa između Adriane i Duje započela je 2017. godine nakon upoznavanja u Zagrebu. Par je najprije izrekao sudbonosno "da" na civilnoj ceremoniji održanoj na tvrđavi Revelin 2021., a točno godinu dana kasnije u Dubrovniku su crkveno vjenčani u baroknoj crkvi svetog Ignacija. Ubrzo se obitelj i proširila – u kolovozu 2022. rodio se njihov sin Mauro, a u srpnju 2023. sin Felipe.

