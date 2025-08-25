Adriana Ćaleta-Car pozirala uz majku i sestru te porukom raznježila obožavatelje
Diplomirana pravnica ljeto provodi u rodnom Dubrovniku
Adriana Ćaleta-Car (28), supruga hrvatskog nogometnog reprezentativca Duje Ćalete-Cara (28), raznježila je svoje pratitelje emotivnom čestitkom povodom rođendana svoje majke. Na Instagramu je podijelila obiteljsku fotografiju na kojoj pozira s majkom i sestrom Antonelom, a sve tri dame blistale su tijekom večernjeg izlaska ispred prepoznatljive dubrovačke kulise.
"Najboljoj na svijetu sretan rođendan. Mamma", napisala je Adriana uz emotikon bijelog srca.
Adriana je inače jedna od najpoznatijih i najpraćenijih domaćih supruga nogometaša. Zajedno s Dujom često privlači pažnju javnosti, kako svojim modnim izdanjima tako i brojnim selidbama koje prate nogometnu karijeru braniča. Najnovije poglavlje njihove obiteljske priče vezano je uz Španjolsku – diplomirana pravnica preselit će s obitelji u San Sebastian, gdje će Duje od iduće sezone nastupati za Real Sociedad, u društvu suigrača i sunarodnjaka Luke Sučića.
Podsjetimo, romansa između Adriane i Duje započela je 2017. godine nakon upoznavanja u Zagrebu. Par je najprije izrekao sudbonosno "da" na civilnoj ceremoniji održanoj na tvrđavi Revelin 2021., a točno godinu dana kasnije u Dubrovniku su crkveno vjenčani u baroknoj crkvi svetog Ignacija. Ubrzo se obitelj i proširila – u kolovozu 2022. rodio se njihov sin Mauro, a u srpnju 2023. sin Felipe.
