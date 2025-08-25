Modni dizajner Stefano Gabbana ponosno pokazao novog partnera: Razmjenjivali nježnosti na jahti

Talijanski modni dizajner Stefano Gabbana (62), polovica slavnog dvojca Dolce & Gabbana, ovih dana odmara na Mediteranu u društvu svog novog partnera, Francesca Broccia.

Par je snimljen na luksuznoj jahti tijekom krstarenja, dok su uživali u intimnim trenucima. Fotografije koje su ubrzo obišle svijet prikazuju dizajnera i njegovog partnera u opuštenom raspoloženju, a brojni mediji prenose kako su zajedno već nekoliko mjeseci. Prema pisanju talijanskih izvora, Broccio je poduzetnik u području luksuznog hotelijerstva i u ranim je pedesetim godinama.

Foto: Profimedia

Foto: Profimedia

Foto: Profimedia

Za Gabbanu, koji je u lipnju napunio 62 godine, ovo je prva javna veza dužeg vremena. Dizajner je ranije bio u višegodišnjem ljubavnom odnosu sa svojim poslovnim partnerom Domenicom Dolceom. Njihova veza trajala je od 1986. do 2005., a u tom razdoblju izgradili su jedno od najutjecajnijih modnih carstava ikada. Iako su prekinuli privatnu vezu, suradnja na profesionalnom planu nastavila se i dalje.

Brend Dolce & Gabbana i danas zauzima važno mjesto u modnoj industriji, premda je dvojac tijekom godina nerijetko bio u središtu kritika i kontroverzi – od optužbi za neprimjerene marketinške kampanje kao što je ona u kojoj manekenka talijansku hranu jede štapićima do izjava poput one da bi gej parovima trebalo zabraniti posvajanje djece. Unatoč tomu, njihova modna kuća i dalje uspješno posluje, a vrijednost brenda mjeri se u milijardama eura.

