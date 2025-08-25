Svjetski rekorder u ronjenju na dah: 'Život na vagi' je samo početak, pravi izazov dolazi poslije'

Guinnessov rekorder u ronjenju na dah i gost u četvrtoj sezoni 'Života na vagi' Vitomir Maričić (40) poručuje novim kandidatima i svim osobama koje se bore s prekomjernom tjelesnom masom da zdravlje i promjena ovise o njima samima te da je mentalna snaga jednako važna kao i fizička.

Nedavno ste oborili Guinnessov rekord - 29 minuta i 3 sekunde zadržavanja daha u bazenu. Kako ste se emocionalno i mentalno pripremili za taj trenutak i što vam je prolazilo glavom posljednjih pet minuta pod vodom? O čemu inače razmišljate kad ste toliko dugo pod vodom?

Emocionalno i mentalno nije bilo potrebno previše treninga, u vrhu tog sporta sam gotovo deset godina i mentalni mi je dio vjerojatno najbolja strana. Idealno ne razmišljam ni o čemu svjesno, podsvjesno i periferno pratim više faktora koji mi mogu pomoći u donošenju odluka tijekom zarona. Fokusirao sam se na fizički dio priprema, ali vjerojatno sam malo i podcijenio koliko je zapravo mentalno i neurološki zahtjevan bio ovaj pothvat, još imam osjećaj da nisam natrag na sto posto.

Foto: Nel Pavletic/pixsell

Kakvu ulogu imaju mentalna snaga i psihološka priprema u vašim izazovima pod vodom i imate li posebne tehnike koje koristite?

Imaju veliku ulogu, koristim i podučavam mnogim tehnikama koje mogu olakšati sve skupa, no ljudi podcjenjuju snagu treninga koja se odnosi na mentalni trening. Ako znate kako dizati utege, nećete samo doći u teretanu i podići 200 kilograma čučanj, jasno vam je da ćete morati raditi na tome. U mentalnim vještinama ljudi misle da je to informacijsko znanje koje mogu steći, a ne vještina koju moraju svladati. Imati odličnu mentalnu i emocionalnu kontrolu nije nešto što dobijete preko noći.

Vaša je karijera uistinu impresivna, koji trenutak biste izdvojili kao vrhunac?

Zvučat će smiješno možda, ali moja karijera, iako to sam ne bih tako nazvao, zvuči nekako ozbiljno i odraslo - uvijek se vrtjela oko istraživanja, otkrivanja, učenja, izlaska iz zone ugode i istraživanja pokreta, zbivanja i stanja koja se tamo nalaze na ovaj ili onaj način. U tom kontekstu, možda nije vrhunac, ali je možda najdraži trenutak ili projekt bio odlazak na Jabuku pedalinom. To zvuči kao šala, ali baš zato što je u takvom kontekstu, to je nešto što je bilo nemoguće predvidjeti i što je stvarno stavilo na veliko iskušenje našu snalažljivost, spremnost, iskustvo, zelju… sve ostalo sam vidio kao više-manje manje dobro definirane i jasno kalkulirane rizike koji su ovisili o mojoj pripremi najviše dok je ovo bilo ipak nešto što je imalo previše nepoznatih faktora da bi se išta moglo definitivno planirati. To je bila prava ekspedicija, da ne kažem ludost, koja je jako dobro prošla.

Kao instruktor slobodnog ronjenja, što najčešće naglašavate svojim polaznicima? Postoje li uobičajene pogreške ili opasnosti koje žele izbjeći?

Naravno, u početku sve se svodi na razbijanje dogmatičnih uvjerenja i dezinformacija koje imamo o svom tijelu i onome što može i ne može. Kad počistimo sve što nas koči i zadržava, spremni smo za nova poglavlja.

Foto:

Privatno ste prilično samozatajni, što vas opušta kad niste u sportskim ili profesionalnim obavezama?

Bavim se drugim sportovima, učim druge stvari… Pokušavam odvojiti vrijeme za prijatelje i odmaranje, toga mi uvijek nedostaje pa su mi to neki novi ciljevi.

Gostovali ste u showu 'Život na vagi'. Kakvo vam je bilo to iskustvo i što biste željeli poručiti kandidatima nove sezone, imajući u vidu svoju filozofiju mentalne i tjelesne izdržljivosti?

S obzirom na svoje iskustvo, rekao bi im da budu spremni da ih najteže čeka nakon showa, koliko god dobro prošli tamo. 'Život na vagi' je odlična motivacija, ali to je početak. Show ih neće promijeniti i moraju sami biti spremni mijenjati se svaki dan. Zadržavanje daha je jedan od načina na koji možemo stvoriti ogromnu potrošnju u organizmu zbog niza fizioloških promjena koje se događaju u apneji, a s druge strane, jako je sigurno, tako da im mogu sugerirati da i to ugrade u svoje rutine. To je nešto što im je svrsishodno, a paralelno će razvijati mentalnu snagu za sve ostale stvari koje moraju prihvatiti, a koje nisu nužno lake.

Foto: Rtl

Što mislite o važnosti zdravog načina života i tjelesne transformacije s obzirom na vaš rad s ljudima koji tek počinju vlastiti put, primjerice, kandidati 'Života na vagi'?

Pa, moj život je odgovor. Zdravlje i pokret su prioritet. Ne možemo graditi zdrav duh ni očekivati da smo mentalno zdravi ako se ne možemo pobrinuti za tijelo koje koristimo. Zdrava osoba ima brdo želja, bolesna samo jednu - sviđa mi se ta izjava i vrlo je istinita. Često sam bio ozlijeđen i bolestan u životu. Najbolje od svega je što je naše zdravlje u našim rukama i u 99% slučajeva promjena je besplatna financijski. Samo traži vrijeme, ali to je najbolje utrošeno vrijeme.

S obzirom na sve izazove koje ste prošli, što biste savjetovali mladim sportašima koji tek ulaze u svijet natjecanja i ekstremnih sportova?

Da prihvate neuspjeh kao dio puta i preispitaju svoju motivaciju. Bavite se nečim što vas čini sretnim dok to radite. Ne razmišljajte o pobjedama, dobicima i finalnom rezultatu. Ako ste sretni s procesom, radite dobru stvar. To je jedini način.

Foto: Rtl

Koju granicu biste još željeli prijeći? Je li sljedeći cilj neki novi rekord ili potpuno drugačiji projekt u slobodnom ronjenju ili avanturizmu?

Trenutačni prioritet mi je odmor. Imam raznih ideja i ciljeva, već lagano stavljam temelje za jedan novi ronilački rekord. Imam i ideja vezanih uz highline, skydiving, penjanje, koji su dijelom osobni ciljevi, a dijelom će biti registrirani kao rekordi. Neka putovanja, rad na sebi, druženje s prijateljima...

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte 1. rujna u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

POGLEDAJTE VIDEO: Dramatičan trailer za novu sezonu 'Života na vagi': 'To je borba koju mnogi vode tiho'