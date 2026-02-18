Sabor nakon što je Nicolierova obitelj zatražila izručenje: 'To je Hrvatska trebala napraviti'

Saborski zastupnici komentirali su u srijedu zahtjev za izručenjem osumnjičenog za ubojstvo vukovarskog branitelja Jean-Michela Nicoliera koji je pokrenula njegova obitelj i poručili da je to trebala napraviti Hrvatska.

Obitelj vukovarskog branitelja Jean-Michela Nicoliera koji je mučki ubijen na Ovčari nakon zarobljavanja u vukovarskoj bolnici, prema pisanju Jutarnjeg lista, uputila je ultimatum Republici Srbiji putem njihova veleposlanstva u Parizu kojim traži izručenje osumnjičenika za njegovo ubojstvo Spasoja Petkovića kao i isplatu odštete u visini od 200.000 eura.

Saborski zastupnik Domovinskog pokreta Stipo Mlinarić izjavio je kako ga raduje ta vijest jer je riječ o čovjeku koji je priznao da je ubijao po Ovčari, među ostalim, i njegova brata.

U tom smislu ga veseli što će Francuska, kaže, sigurno diplomatski stisnuti Aleksandra Vučića i ekipu da se taj čovjek izruči i da odgovara za svoja monstruozna zlodjela, a krivo mu je što to nije napravila Hrvatska.

Dodao je i da je Spasoje Petković jedan mali pijun i da je Centar dr. Ivana Šretera prije godinu i pol DORH-u predao kaznenu prijavu protiv puno više rangiranih naručitelja nego je taj "kokošar Štuka". Novinari su Mlinarića pitali i je li poražavajuće što postupak izručenja nije pokrenula Hrvatska.

"Poražavajuće je totalno za RH, pa to me je i natjeralo da prije četiri godine osnujem Centar, da prođem muku i dođem do dokumenata, da imam sa svih strana pritisaka da se to ne napravi. U jednom periodu postojanja Hrvatska to nije htjela odraditi. To su činjenice. Da je država to htjela odraditi ozbiljno i kako treba, odradilo bi se davnih dana", tvrdi Mlinarić.

Troskot: 'Srbija treba isplatiti ukupnu štetu ne sam za Nicoliera, nego za sve'

Saborski zastupnik Mosta Zvonimir Troskot misli da je ovaj zahtjev za izručenjem Petkovića signal za sve žrtve rata u Domovinskom ratu.

Smatra da bi Srbija trebala isplatiti ukupnu štetu, ne sam za Jean-Michela Nicoliera, nego za sve.

"Dakle, cijelu reparaciju štete za sve žrtve i da konačno da informaciju o tome gdje se nalazi 1700 zakopanih tijela i kostiju za kojima i dalje tragaju obitelji, a koji su živote izgubili za vrijeme Domovinskog rata", istaknuo je Troskot.

Raspudić: 'Zahtjev je pljuska Hrvatskoj'

Nezavisni zastupnik Nino Raspudić misli da je potez Francuske pljuska Hrvatskoj i pokazatelj što smo mi davno mogli i trebali napraviti.

Podsjetio je kako je u više navrata isticao da Hrvatska u procesu pristupanja EU ne treba biti nefer, koristiti poziciju veta i na taj način usporavati susjede s jugoistoka da bismo ostvarili neke svoje sitne, bilateralne interese, kao što je to svojedobno Slovenija radila Hrvatskoj.

"Ovo su neke doista opće, civilizacijske stvari i Hrvatska je to trebala davno napraviti. Dakle blokirati Srbiju dok se ne riješe sudbine nestalih i ovakve stvari gdje je jasno tko je osumnjičen za zločin. Ovo je doista jedna izvrsna vijest, ali i jedna pljuska Hrvatskoj", poručio je Raspudić.

